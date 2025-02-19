Процедура ВВК: как будут проходить медосмотр мужчины с 1 марта

Отменить заключение врачей можно по определенным основаниям

Во время военного положения в Украине военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) раз в год. Граждане проходят расширенный список медицинских обследований, включая анализы на ВИЧ, гепатиты и рентген.

О правилах вызова забронированных лиц и отмене заключения ВВК, пишет портал NV. Перед медицинским осмотром каждый кандидат на службу сдает следующие анализы:

Общий анализ крови и мочи.

Исследование крови на ВИЧ, гепатит B и C.

Рентген или флюорография органов грудной клетки.

Электрокардиограмму (ЭКГ).

Определение группы крови и резус-фактора.

Дополнительные исследования для людей с хроническими болезнями.

Для лиц старше 40 лет обязательно проверяют уровень сахара в крови и артериальное давление.

Могут ли мобилизовать забронированных военнообязанных

Наличие отсрочки из-за бронирования не освобождает человека от обязанности явиться в ТЦК за повесткой.

Причины вызова забронированных лиц:

вручение повестки;

направление на прохождение ВВК.

Однако отправлять забронированных на медкомиссию незаконно, если срок их отсрочки еще не истек. Исключение – если лицо добровольно хочет подписать контракт на службу.

Что делать, если получили повестку или направление на ВВК

Если военнообязанному пришла повестка, он должен:

Не игнорировать – избегание повестки может привести к штрафу или розыску.

Официально отказаться, если у вас есть действующая отсрочка, ссылаясь на пункт 63 постановления КМУ №560.

Если проигнорировать вызов в ТЦК, можно получить штраф – от 17 000 до 25 500 грн, или даже попасть в розыск, что усложнит повторное бронирование.

Когда могут отменить решение ВВК

Причины отмены заключения медкомиссии:

формальные ошибки в документах;

проверки правоохранителей из-за коррупции в ВВК;

обновление перечня болезней, влияющих на пригодность к службе.

Кроме того, военнообязанные в "Резерве+" теперь могут самостоятельно инициировать прохождение ВВК для определения своей пригодности. Чтобы получить электронное направление на медкомиссию онлайн, нужно подать запрос через приложение.

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