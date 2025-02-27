Украина выстоит без США, однако есть три сложные проблемы — экс-сотрудник СБУ

Для Украины такое уже не в первый раз

Помощь от США, хоть и важна для Украины, однако ее отсутствие не нанесет критического ущерба обороноспособности страны. Существуют три важные сферы, где поддержка Штатов остается решающей.

Об этом заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью YouTube-каналу Telegraf.ua. По словам Ступака, в прошлом году Украина уже пережила четырехмесячный период (с января по конец апреля 2024 года), когда американская помощь была заблокирована республиканцами в Конгрессе. Хотя этот период был сложным и привел к потере нескольких населённых пунктов, украинские силы смогли адаптироваться.

"Украина нарастила собственное производство снарядов, беспилотников и другого вооружения. Да, к снарядам есть вопросы – военные рассказывали, что из десяти минометных мин иногда взрывались всего две", – отметил эксперт. Но производство продолжается.

Тем не менее Украина сталкивается с тремя сложными проблемами без американской поддержки:

Starlink – доступ к спутниковому интернету, обеспечивающему коммуникацию на фронте. Хотя компания SpaceX уверяет, что не будет блокировать сервис для Украины, ситуация может измениться в любой момент из-за Илона Маска. Системы противовоздушной обороны – особенно Patriot, позволяющие сбивать баллистические и крылатые ракеты, в том числе "Кинжалы". "Очень критично мы зависим от систем противовоздушной обороны, которые поступают от Соединенных Штатов Америки", – подчеркнул Ступак. Разведывательные данные – спутниковая, радио- и другая разведка, предоставляемая США и европейскими партнерами. Эта информация жизненно важна не только для отслеживания перемещений российских войск, но и системы оповещения о воздушных угрозах.

Напомним, США не намерены брать на себя основную роль в обеспечении безопасности Украины, поскольку этот вопрос решает Европа. Так считает Дональд Трамп.