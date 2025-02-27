Україна вистоїть без США, однак є три складні проблеми - ексспівробітник СБУ

Для України таке вже не вперше

Допомога від США, хоч і є важливою для України, проте її відсутність не завдасть критичної шкоди обороноздатності країни. Проте існують три важливі сфери, де підтримка Штатів залишається вирішальною.

Про це заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю для YouTube-каналу Telegraf.ua. За словами Ступака, минулого року Україна вже пережила чотиримісячний період (з січня по кінець квітня 2024 року), коли американська допомога була заблокована республіканцями у Конгресі. Хоча цей період був складним і призвів до втрати кількох населених пунктів, українські сили змогли адаптуватися.

"Україна наростила власне виробництво снарядів, безпілотників та іншого озброєння. Так, до снарядів є питання – військові розповідали, що з десяти мінометних мін іноді вибухали лише дві",– зазначив експерт. Але виробництво продовжується.

Попри це, Україна стикається з трьома складними проблемами без американської підтримки:

Starlink – доступ до супутникового інтернету, який забезпечує комунікацію на фронті. Хоча компанія SpaceX наразі запевняє, що не блокуватиме сервіс для України, ситуація може змінитися в будь-який момент через Ілона Маска. Системи протиповітряної оборони – особливо Patriot, які дозволяють збивати балістичні та крилаті ракети, у тому числі "Кинджали". "Дуже критично ми залежимо від систем протиповітряної оборони, які надходять від Сполучених Штатів Америки", – підкреслив Ступак. Розвідувальні дані – супутникова, радіо- та інша розвідка, яку надають США та європейські партнери. Ця інформація життєво важлива не лише для відстеження переміщень російських військ, але й для системи оповіщення про повітряні загрози.

Нагадаємо, США не мають наміру брати на себе основну роль у гарантуванні безпеки України, оскільки це питання має вирішувати Європа. Так вважає Дональд Трамп.