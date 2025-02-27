Предохранительный механизм Стармер выступил за гарантии безопасности для Украины и объяснил, почему нужны США

Без гарантий безопасности Россия обязательно начнет новую войну

Украине следует предоставить гарантии безопасности, в том числе от Соединенных Штатов. Гарантии безопасности от США – это своеобразный предохранительный механизм, чтобы предотвратить возможную новую агрессию со стороны российского режима в будущем.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает BBC. Стармер сказал об этом во время полета в Вашингтон, где планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Стармер в частности подчеркнул, что он поддерживает идею "предохранительного механизма" со стороны США. Однако детали плана, по его словам, все еще обсуждаются. Европа заинтересована в том, чтобы США приняли участие в обеспечении безопасности Украины.

"Это гарантия того, что мы получим не просто прекращение огня, а настоящий длительный мир… Без США пауза в войне предоставит пути возможность лишь подождать и затем снова атаковать, поскольку его намерения в Украине очевидны для всех", — резюмировал британский премьер.

Отметим, что 26 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, поскольку ответственность за это должна взять на себя Европа. В то же время он подчеркнул, что США планируют расширять сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных ископаемых, которые "очень нужны" американской экономике. Также Трамп заявил, что Украина, мол, нужно "забыть о НАТО".

До этого, 24 февраля на третью годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину президент Владимир Зеленский назвал главные гарантии безопасности. Они касаются и США, и Европы.