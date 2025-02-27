Будут ли мобилизовать мужчин старше 50 лет с 1 марта

В Украине не раз обсуждали понижение предельного возраста

Мобилизация мужчин старше 50 лет продолжается. Ведь во время военного положения призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, однако для лиц старшей возрастной категории предусмотрены определенные особенности.

Так, мужчин в возрасте от 50 до 60 лет мобилизуют, однако обычно их направляют в части обеспечения, где они исполняют обязанности водителей, логистов, технических специалистов или работают в тыловых подразделениях. Пишет 24 Канал.

Почему они не попадают в боевые части

Высокая физическая нагрузка на передовой может быть чрезмерной для лиц этой возрастной категории. Наличие профессиональных навыков в сфере транспорта, логистики и технического обеспечения делает их более эффективными в тыловых подразделениях.

Есть ли ограничения для мобилизации 50+

Ранее появлялись сообщения о возможном введении ограничений по мобилизации мужчин старше 50 лет, в частности, о необходимости отдельного распоряжения Генерального штаба для их призыва. Однако эти изменения касаются только внутренних процедур и не означают отмены мобилизации лиц этой возрастной категории.

Могут снизить верхний предел мобилизационного возраста

Некоторые законодательные инициативы предлагают уменьшить предельный возраст мобилизации с 60 до 55 лет, аргументируя это снижением физических возможностей для выполнения боевых задач. Однако сейчас эти изменения не вступили в силу и мобилизация мужчин до 60 лет продолжается.

Следовательно, в марте 2025 года мобилизация мужчин старше 50 лет продолжается без официальных ограничений.

Напомним, что в Украине обновлено законодательство, согласно которому мужчины до 25 лет больше не подлежат мобилизации. Однако есть определенные исключения, разрешающие призыв таких граждан на военную службу даже до достижения этого возраста.

Попасть в Вооруженные силы Украины могут граждане, уже имеющие статус военнообязанного, то есть:

отслужили в армии в мирное время;

окончили военный вуз или военную кафедру и имеют военно-учетную специальность.

Ранее "Телеграф" писал, до какого числа "ограниченно пригодные" должны пройти ВВК. Для прохождения медосмотра нужно самостоятельно обратиться в ТЦК.