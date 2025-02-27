Не только Трамп? Одна из стран Европы заговорила о полезных ископаемых Украины

Уже придумали для чего их будут использовать

Франция почти полгода ведет переговоры с Украиной по добыче украинских полезных ископаемых. Эту информацию огласили только сейчас, после заявлений президента США Дональда Трампа об украинских недрах.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире franceinfo. По его словам, сотрудничество с Украиной в этом направлении началось еще в октябре 2024 года.

Лекарню говорит, что именно президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж "включил вопрос сырья в свой план победы". И он делал предложения по недрам не только США, но и Франции.

"Владимир Зеленский и его команда увидели, что вопрос сырья может быть одним из элементов соглашения с нами, чтобы создать устойчивость. Так что президент (США Дональд — ред.) Трамп не совсем придумал это, потому что это сделали сами украинцы", — рассказал министр.

Французский министр обороны отмечает, что Франция не планирует зарабатывать на полезных ископаемых Украины, она использует их для производства военных материалов.

"Наша оборонная промышленность будет нуждаться в ряде ключевых видов сырья для собственных систем вооружений не только в следующем году, но и в течение следующих 30-40 лет", — подчеркнул он.

По словам Лекорня, военные вопросы всегда тесно переплетаются с экономическими или безопасностью, особенно в контексте энергетики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне предлагали США добывать ресурсы на оккупированных территориях Украины, по данным NBC.