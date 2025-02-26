Что получит Украина по "Соглашению о полезных ископаемых"

Средства будут вкладываться в развитие и восстановление страны

Украина и Соединенные Штаты финализировали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных ископаемых, предусматривающее создание инвестиционного фонда для восстановления страны. Одним из ключевых положений является механизм финансирования Фонда доходами от природных ресурсов Украины.

Как сообщает "Европейская правда", Украина будет передавать в Фонд 50% поступлений от будущей монетизации полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других добывающих ресурсов. Кроме того, средства будут направляться от объектов инфраструктуры, связанных с природными ресурсами, таких как терминалы сжиженного газа и порты. В то же время, эти взносы не будут затрагивать текущие бюджетные доходы страны.

Согласно тексту соглашения, Фонд будет собирать и реинвестировать полученные средства, за вычетом расходов, понесенных на его деятельность. Также документ определяет, что конкретные временные рамки, объем и стабильность вкладов будут уточнены в отдельном соглашении о Фонде.

Главная выгода для Украины – возможность привлечения инвестиций для восстановления страны без прямой продажи активов. Фонд будет действовать как финансовый механизм, аккумулирующий и реинвестированный средства, полученные от эксплуатации ресурсов.

Ожидается, что соглашение будет подписано 28 февраля во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что одной из главных задач Киева было закрепление в документе связи с гарантиями безопасности для Украины.