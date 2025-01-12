"Шахеды" едва не цепляют дома: военный эксперт рассказал, почему РФ запускает дроны так низко (видео)

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в разговоре с "Телеграфом" назвал способы, которыми можно сбивать оружие

Российская армия начала выпускать по территории Украины ударные беспилотники "Шахед" на очень низкой высоте. Один из таких успели заснять.

Дрон армии РФ летел едва не цепляя одноэтажные дома. Об этом сообщают телеграммы-каналы.

"Если предположить, что высота таких домов составляет примерно 3 метра, то дрон летел на высоте не более 10-20 метров", — говорится в сообщении.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в разговоре с "Телеграфом" рассказал, почему россияне начали использовать такую тактику. По его словам, на низких высотах "шахед" фактически не привлекает внимание средств радиоэлектронной борьбы, соответственно систем против воздушной обороны.

"Есть так называемая мертвая зона, которая не позволяет на низких высотах обнаруживать аэродинамические цели, а "шахеды" как раз относятся к этим целям. То есть, повторяют, фактически делают невозможным эффективный характер их нейтрализации, как с использованием при чем F-16 и не только ими. Но, соответственно, говорится о системе радиоэлектронной борьбы. Потому что, если посмотреть статистику, до 40% локационно потерянных. Это соответственно возможности средств радиоэлектронной борьбы влиять на момент, скажем так, или отклонения от цели, или вообще их полной нейтрализации и создаются предпосылки для соответственно потери контроля над беспилотниками. Поэтому используют эту тактику. Плюс россияне и в ночное время пытались красить в темный цвет, использовать другие материалы, которые, соответственно, делают невозможным их обнаружение, а россияне пытаются экспериментировать", — рассказал эксперт.

Дмитрий Снегирев добавил, что россияне запускают несколько десятков беспилотников из разных точек, но выходят они на цель одновременно. Также они могут запускать приманки, чтобы перегрузить системы ПВО и найти в ней щель.

"Здесь стоит говорить, что Сила обороны Украины отработала эффективную тактику их нейтрализации. Говорится о работе мобильных групп. То есть, там несколько приятных для них, неприятных, но их не стоит разглашать", — говорит Снегирев.

Отвечая на вопрос, чем можно сбить "шахед", если он летит на низкой высоте, то военный эксперт ответил, что эффективнее будут мобильно-огневые группы и стрелковое оружие, но там много факторов.

"Мобильные огневые группы, то, что сейчас Сила обороны Украины продемонстрировала, скажем так, инновационный подход к этому вопросу. Это, соответственно, Gepard производства Германии, которые достаточно эффективно работают по ним. Там много средств поражения, плюс ЗРК", — комментирует он.

А вот, что касается стрелкового оружия, то он говорит, что это не желательно это использовать, ведь это опасно в пределах городской застройки.

"Это подвергает возможности гибели гражданского населения. Есть несколько средств. Наиболее объективное — это мобильные группы", — подытожил Снегирев.

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