Киев атаковали особые "шахеды": в чем их опасность

К счастью, обошлось без пострадавших

Ночью и ранним утром в среду, 29 января, россияне атаковали Киев беспилотниками с высокой поражающей способностью. Работала противовоздушная оборона, обломки вражеского БпЛА упали неподалеку от станции метро в Дарницком районе столицы.

Враг использовал для атаки на Киев "шахеды" со шрапнелью. Об этом в эфире "Киев24" рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

"Повреждено служебное помещение охраны, ограждение самого электродепо. Враг ведет коварные атаки, заряжая "шахеды" шрапнелью, мелкими осколками. Мы можем видеть это с места происшествия, где все посечено вокруг мелкими металлическими осколками. Если бы в этот момент подвижной состав находился на путях, происходило перемещение вагонов — мы бы имели уничтоженные вагоны и могли бы быть какие-то жертвы или увечья среди людей", — пояснил чиновник.

Несмотря на российскую атаку, киевское метро работает в штатном режиме и поезда вышли на линию, отметил Кандибор. Сотрудники ГСЧС и метрополитена оперативно обследовали колеи и убрали с них обломки.

В чем опасность беспилотников со шрапнелью

Шрапнель – это поражающие элементы, которыми начиняют артснаряд или беспилотник. Когда боеприпас разрывается, элементы разлетаются, нанося большой вред в зоне поражения. Россияне применяют дроны со шрапнелью для ударов по городам, пытаясь убить или ранить как можно больше украинцев и нанести максимальный ущерб.

Как сообщал "Телеграф", также в ночь на 29 января россияне атаковали Одесщину беспилотниками. После атаки загорелся пожар в городе Килия.