"Шахед на минималках"? Эксперт рассказал о новом БПЛА россиян

Россияне начали использовать БПЛА, похожие на "Шахеды"

Вооруженные силы Российской Федерации запускают по Украине дроны "Шахед-136", однако недавно на фронте были замечены дешевые аналоги иранских БПЛА. Речь идет о беспилотниках "Italmas", они же "Изделие №54".

О том, что это за беспилотники и какие у них характеристики, рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко в эфире программы "Зараз" YouTube-канала Telegraf UA. Он отметил: название беспилотника происходит от полевого цветка, растущего вблизи Ижевска, где производится этот БПЛА.

Данный беспилотник производит российская компания Zala. 49% активов этой компании принадлежит государственному российскому концерну "Калашников", который занимается разработкой и изготовлением оружия. В то же время 51% активов находятся в распоряжении самой компании.

По словам Романенко, россияне решили усовершенствовать этот БПЛА, а именно: установить на нем что-то вроде искусственного интеллекта. Это им нужно для того, чтобы, например, станции РЭБ не представляли препятствий. Но в данном случае это было, скорее, машинное зрение, чем искусственный интеллект, говорит Романенко.

"Если беспилотник увидел цель, он уже, несмотря на радиопомехи, все равно полетит и поразит цель. Так россияне его позиционируют. Это типичное машинное зрение", — сказал эксперт.

Так же россияне позиционировали данный БПЛА как уменьшенный вариант "Шахеда". Но у "Шахеда" в общем треугольная форма, а здесь дельтообразная форма. Кроме того, у "Шахеда" двигатель имеет мощность 50 лошадиных сил, тогда как двигатель "Italmas" имеет мощность только в 7 лошадиных сил, отметил Романенко. Боевая часть "Шахеда" — 50 килограммов, а у "Italmas" — 10 килограммов.

Романенко добавил, что бойцы 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" уже сбили один такой БПЛА — сейчас его изучают специалисты. В дальнейшем, возможно, будут разработаны средства РЭБ, которые будут противодействовать этим беспилотникам, сказал эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что россияне весь 2024 год модернизировали свои дроны.