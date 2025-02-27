Европа должна стать стратегически независимой от США: в The Telegraph объяснили, что нужно сделать

У Европы нет критической нехватки "традиционных" вооруженных сил, однако силы обеспечения боевых действий почти отсутствуют

Европа должна стать стратегически независимой от Соединенных Штатов, поскольку новый президент США Дональд Трамп постоянно угрожает отменить обязательства американской стороны перед НАТО и дружелюбно смотрит в сторону диктаторских режимов. Европейские страны должны сделать некоторые шаги для того, чтобы встать на путь реальной оборонной независимости от США.

Об этом написал военный обозреватель Дэвид Акс в своем материале для The Telegraph. Он напомнил, что впервые публично о необходимости оборонно дистанцироваться от США заговорив новый канцлер Германии Фридрих Мерц, но это же мнение явно или неявно уже застряло в головах многих лидеров стран Европы, например, президента Франции Эммануэля Макрона.

Акс отмечает, что проект обретения "стратегической автономии", которую Европа должна приобрести по словам Макрона, стоил бы сотни миллиардов долларов. Однако, учитывая действия США, он стоит реализации, поскольку безопасность важнее денег. В настоящее время Европе критически не хватает ряда военных возможностей, которыми обладают США: это самолеты-шпионы, воздушные топливозаправщики, спутники разведки, "глушилки радаров", а главное – разнообразные ядерные силы сдерживания.

При этом у Европы нет критической нехватки "традиционных" вооруженных сил: у нее большие человеческие ресурсы, достаточно истребителей, вертолетов, фрегатов, десантных кораблей, авианосцев и подлодок, чтобы по меньшей мере находиться в паритете с российскими силами. Однако специализированных сил, так называемых enablers, европейцам не хватает. К примеру, существует значительный дефицит самолетов разведки и наблюдения, пилотируемых воздушных дозаправщиков и других воздушных сил обеспечения.

"В космосе все еще хуже. Соединенные Штаты обладают 5200 из 7500 крупных спутников в мире, в том числе моделями наблюдения и связи, а также незаменимым навигационным созвездием GPS. Китай имеет около 600 спутников, Россия – около 200. Весь остальной мир, включая все европейские космические государства, имеет только 1600 спутников", – отмечает Акс.

Отдельная тема – наличие средств постановки помех и противорадиолокационных ракет. Парадокс в том, что сейчас Вооруженные силы Украины в этом плане оснащены гораздо лучше, в частности, благодаря поставкам времен администрации президента США Джозефа Байдена. Поэтому европейские военно-воздушные силы должны срочно начать модифицировать собственные самолеты, приспосабливая их к задачам по перехвату российских ракет и истреблению российской ПВО.

"Как только эти гипотетические европейские силы SEAD и DEAD завершат свою опасную работу, европейские истребители смогут наносить очень разрушительные удары по критически важным российским узлам снабжения и управления в глубине контролируемой Россией территории. Но только при наличии достаточного количества самолетов наблюдения и спутников для обнаружения этих целей – и достаточного количества танкеров для заправки топливных баков. Для достижения стратегической автономии, за которую справедливо выступают Мерц и Макрон, Европа должна строить специализированные самолеты и космические аппараты. Много. И быстро", – резюмировал Акс.

Отметим, что в Румынии 20 февраля сообщили, что во время так называемых "переговоров" между россиянами и американцами в Эр-Рияде российская делегация выдвинула США требование вывести силы НАТО с восточного фланга Альянса. Это означало бы вывод военных из стран Балтии, а также из большинства стран бывшего Варшавского пакта – и эта новость закономерно вызывала беспокойство в европейских столицах.

Также уж точно можно сказать, что под каток сокращение бюрократических расходов государственного аппарата может попасть Пентагон. Не так давно Трамп поручил Илону Маску, возглавляющему созданный Белым домом "Департамент эффективности правительства", проверить расходы Министерства обороны США. А новый министр обороны США, бывший телеведущий Пит Хегсет, приказал подчиненным подготовить документ, включающий сокращение оборонных расходов на 8% в течение каждого следующего из пяти лет. Ожидается, что документ вызовет серьезное сопротивление Конгресса, поскольку в него должны войти 17 категорий – модернизация ядерного оружия, противоракетной обороны, покупка подлодок, ударных БПЛА и боеприпасов и другие важные направления.