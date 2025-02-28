Или – или: Трамп заявил о двух возможных сценариях развития боевых действий в Украине

По мнению Трампа, важно сначала добиться прекращения огня в Украине как базы для дальнейших переговоров

США делают все для того, чтобы поскорее прекратить войну в Украине. Но, похоже, война российского режима против украинского народа или все же прекратится, или же затянется на неопределенное время.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Трамп сказал, что у него были "хорошие телефонные разговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Я думаю, что мы движемся в правильном направлении, и либо это произойдет очень быстро, либо никогда", – сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках завершения войны.

Трамп добавил, что важно сначала добиться прекращения огня в Украине как базы для последующих шагов достижения мира. По его мнению, прекращение огня якобы может произойти в ближайшее время.

Отметим, ранее Трамп заявил, что доверяет главе РФ Владимиру Путину и тот сдержит слово, если будет заключено мирное соглашение. Однако отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп назвал "напряженными".

Интересно, что Россия и США провели второй раунд переговоров в Турции 27 февраля – они прошли в Стамбуле. Переговоры продолжались шесть с половиной часов и были посвящены проблемам работы посольств двух стран. Российская делегация оставила переговоры без комментариев для печати, а после этого США продлили ряд санкций против России еще на один год. Рынок РФ уже отреагировал на это значительным падением акций. Новый указ Трампа на этот счет касается санкций, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах из-за "угрозы территориальной целостности Украины".