Говорили больше 6 часов: чем закончились новые переговоры России и США в Стамбуле

Имена и фамилии участников встречи не разглашаются

Россия и США провели второй раунд переговоров в Турции 27 февраля — они состоялись в Стамбуле. Переговоры продолжались шесть с половиной часов и были посвящены проблемам работы посольств двух стран.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Российская и американская делегации не стали давать комментарии представителям прессы и покинули место проведения переговоров.

Кто принимал участие в переговорах, на данный момент неизвестно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что участниками переговоров станут "дипломаты высокого уровня" и "эксперты".

Напомним, до этого СМИ писали, что переговоры должны были пройти 25 февраля в Саудовской Аравии. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что встречу планировали провести в ближайшие две недели на уровне руководителей соответствующих отделов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 февраля делегации США и России уже встречались в Эр-Рияде. Тогда госсекретарь США Марко Рубио заявил, что верит в готовность России начать серьезный процесс для окончания войны. Однако президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не признает результаты этих переговоров и даже отменил свой визит в Саудовскую Аравию из-за этой встречи.