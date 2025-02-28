Зеленский ответил, какие страны должны быть на переговорах России и Украины

Дональд Трамп говорит, что Владимир Зеленский и Владимир Путин друг другу не нравятся

Переговоры России и Украины должны состояться при участии двух стран. Тогда Соединенные Штаты Америки, как самый сильный партнер могут присоединиться, а также Европа.

Об этом заявил Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, никто так, как украинский народ не хочет остановить войну, но любые переговоры могут быть понятны, если будет две стороны.

"Это не война США и России. Это война между Россией и против Украины, против украинского народа. Эти две стороны должны встретиться, сесть за стол переговоров и тогда США, как самый сильный партнер Украины может присоединиться, Европа там должна быть, мне кажется это очень важно. Европа для нас очень важна, потому что мы защищаем их", — сказал он.

Кроме этого, американский президент Дональд Трамп ответил на вопрос о возможной встрече российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

Во время совместной пресс-конференции, журналист спросил Трампа о возможности проведения двустороннего саммита между Путиным и Зеленским.

Отвечая на этот вопрос, Трамп отметил, что "они друг другу не нравятся".

"Я могу вам об этом сказать. Это не может быть полюбовная такая встреча, так сложились обстоятельства", — добавил он.

Визит Зеленского в США

Напомним Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом в Белом доме. Ожидается, что при участии лидеров Украины и США состоится церемония подписания Двустороннего Соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

К слову, ранее "Телеграф" писал, что анонимный чиновник администрации президента США рассказал Reuters, что "смысла в визите Зеленского нет, если президент Украины заявляет, что соглашение с США не завершено". Приезд Зеленского в Вашингтон будет означать признание окончательной позиции Украины по заключению соглашения с Соединенными Штатами.