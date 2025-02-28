Стала "женщиной ІІІ тысячелетия" и перенесла инсульт: как выглядит жена Юрия Луценко и почему сложила мандат

Ирина "выпала" из социальных сетей и медийного пространства

Ирина Луценко — известная фигура в украинской политике, как и ее супруг Юрий Луценко, возглавлявший до 2019 года Генеральную прокуратуру. Но шесть лет назад Ирина приняла решение досрочно сложить свои депутатские полномочия и сейчас ведет закрытый образ жизни.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Юрия Луценко и что о ней известно. Мы узнали, почему в 2019 году Ирина решила уйти из политики.

Ирина Луценко — что о ней известно

Бывший народный депутат Украины Ирина Луценко (девичья фамилия — Нарембик) родилась 7 февраля 1966 года в городе Дубно Ровенской области. Высшее образование Ирина получила на факультете прикладной математики во Львовском политехническом институте.

Карьеру государственного служащего Луценко начала в 1991-м году, с должности специалиста управления экономики облисполкома города Ровно. А в большую политику она пришла в 2012 году, став депутатом Верховой Рады VII созыва от партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Ирина Луценко трижды была депутатом ВР, Фото: УНИАН

С января 2015 по август 2019 года Ирина Луценко была депутатом парламента VIII созыва от политической силы "Блок Петра Порошенко", а в 2017 году ее назначили Представителем Президента Украины в Верховной Раде.

Ирина Луценко ушла из политики в 2019 году

На долгосрочных парламентских выборах 2019 года супруга Юрия Луценко прошла в Раду от партии "Европейская солидарность", но спустя три месяца заявила, что хочет досрочно сложить депутатский мандат.

Ирина Луценко получила звание "Женщина ІІІ тысячелетия"

В 2017 году экс-нардеп Ирина Луценко была удостоена премии "Женщина ІІІ тысячелетия". Она получила награду в номинации "Рейтинг" за защиту прав и равных возможностей мужчин и женщин, отстаивание справедливости и прав человека во всех сферах жизни.

Ирина Луценко получила награду "Женщина ІІІ тысячелетия"

Правда украинцы такую новость восприняли больше с юмором, чем серьезно, поэтому в сети на эту тему ходило много шуток. Сама же Ирина Луценко в интервью призналась, что не хотела идти на эту номинацию.

"Почему я?" Честно скажу: не хотела идти на эту номинацию. Но аргументы руководителя этой общественной организации были для меня достаточно приемлемы", — отметила Ирина.

Юрий Луценко вместе с женой Ириной

Как сейчас выглядит Ирина Луценко и куда пропала

В ноябре 2019 года стало известно, что Ирина Луценко уходит из политики. По словам ее мужа Юрия, такое решение было принято из-за проблем со здоровьем и из-за ее разногласий со "слугами".

Ирина Луценко перенесла инсульт

В интервью "Буквам" бывший генеральный прокурор рассказал, что Ирина перенесла инсульт и ее, к счастью, успели вовремя довезти до больницы через пробки. После этого она не могла выкладываться на работе на все 100%.

Ирина Луценко ведет закрытый образ жизни

Более того, ее состояние "подрывали" и разногласия в парламенте со "слугами народа", которые не поддерживали ее инициативы. Юрий Луценко отметил, что его жена переживала по этому поводу и все воспринимала близко к сердцу.

Как выглядит жена Юрия Луценко

Юрий отмечал, что после сложения мандата Ирина, очевидно, будет заниматься тем, чем занималась до депутатства — своим небольшим семейным бизнесом. Но никаких уточняющих деталей он не стал рассказывать.

Ирина Луценко после ухода из политики занималась бизнесом

Впрочем, после ухода из политики Ирина Луценко стала вести закрытый образ жизни. На ее странице в Facebook последняя публикация была сделана 23 февраля 2023 года. До этого бывший нардеп активно вела социальные сети и комментировала новости и события, связанные с войной.

Ирина Луценко пропала из медийного пространства

На данный момент неизвестно, где сейчас Ирина Луценко и чем конкретно занимается. Ее супруг Юрий, который является активным пользователем соцсетей, старается лишний раз не "светить" жену.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит супруга премьера Дениса Шмыгаля. Женщина избегает публичности и владеет бизнесом.