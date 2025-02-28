Стала "женщиной ІІІ тысячелетия" и перенесла инсульт: как выглядит жена Юрия Луценко и почему сложила мандат
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Ирина "выпала" из социальных сетей и медийного пространства
Ирина Луценко — известная фигура в украинской политике, как и ее супруг Юрий Луценко, возглавлявший до 2019 года Генеральную прокуратуру. Но шесть лет назад Ирина приняла решение досрочно сложить свои депутатские полномочия и сейчас ведет закрытый образ жизни.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Юрия Луценко и что о ней известно. Мы узнали, почему в 2019 году Ирина решила уйти из политики.
Ирина Луценко — что о ней известно
Бывший народный депутат Украины Ирина Луценко (девичья фамилия — Нарембик) родилась 7 февраля 1966 года в городе Дубно Ровенской области. Высшее образование Ирина получила на факультете прикладной математики во Львовском политехническом институте.
Карьеру государственного служащего Луценко начала в 1991-м году, с должности специалиста управления экономики облисполкома города Ровно. А в большую политику она пришла в 2012 году, став депутатом Верховой Рады VII созыва от партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
С января 2015 по август 2019 года Ирина Луценко была депутатом парламента VIII созыва от политической силы "Блок Петра Порошенко", а в 2017 году ее назначили Представителем Президента Украины в Верховной Раде.
На долгосрочных парламентских выборах 2019 года супруга Юрия Луценко прошла в Раду от партии "Европейская солидарность", но спустя три месяца заявила, что хочет досрочно сложить депутатский мандат.
Ирина Луценко получила звание "Женщина ІІІ тысячелетия"
В 2017 году экс-нардеп Ирина Луценко была удостоена премии "Женщина ІІІ тысячелетия". Она получила награду в номинации "Рейтинг" за защиту прав и равных возможностей мужчин и женщин, отстаивание справедливости и прав человека во всех сферах жизни.
Правда украинцы такую новость восприняли больше с юмором, чем серьезно, поэтому в сети на эту тему ходило много шуток. Сама же Ирина Луценко в интервью призналась, что не хотела идти на эту номинацию.
"Почему я?" Честно скажу: не хотела идти на эту номинацию. Но аргументы руководителя этой общественной организации были для меня достаточно приемлемы", — отметила Ирина.
Как сейчас выглядит Ирина Луценко и куда пропала
В ноябре 2019 года стало известно, что Ирина Луценко уходит из политики. По словам ее мужа Юрия, такое решение было принято из-за проблем со здоровьем и из-за ее разногласий со "слугами".
В интервью "Буквам" бывший генеральный прокурор рассказал, что Ирина перенесла инсульт и ее, к счастью, успели вовремя довезти до больницы через пробки. После этого она не могла выкладываться на работе на все 100%.
Более того, ее состояние "подрывали" и разногласия в парламенте со "слугами народа", которые не поддерживали ее инициативы. Юрий Луценко отметил, что его жена переживала по этому поводу и все воспринимала близко к сердцу.
Юрий отмечал, что после сложения мандата Ирина, очевидно, будет заниматься тем, чем занималась до депутатства — своим небольшим семейным бизнесом. Но никаких уточняющих деталей он не стал рассказывать.
Впрочем, после ухода из политики Ирина Луценко стала вести закрытый образ жизни. На ее странице в Facebook последняя публикация была сделана 23 февраля 2023 года. До этого бывший нардеп активно вела социальные сети и комментировала новости и события, связанные с войной.
На данный момент неизвестно, где сейчас Ирина Луценко и чем конкретно занимается. Ее супруг Юрий, который является активным пользователем соцсетей, старается лишний раз не "светить" жену.
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