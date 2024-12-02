Похоронен на одном из старейших кладбищ Киева: как выглядит могила экс-президента Украины Кравчука

В обществе по-разному относятся к политике Кравчука

Леонид Кравчук вошел в историю как первый президент Украины после обретения независимости. Во время своей каденции подписывал Беловежское соглашение о ликвидации Советского Союза. А также в это время Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. Однако именно Кравчук подписал соглашение о ядерном разоружении Украины. Политика не стало в мае 2022 года.

"Телеграф" напомнит, каким был путь Кравчука в политике, и как сейчас выглядит его могила.

Что известно о Леониде Кравчуке

Леонид Кравчук родился в Ровенской области в 1934 году. Получал образование в местном экономико-правовом техникуме, а затем — в Киевском государственном университете, овладевая общественными науками. Также учился в Академии публичных наук при ЦК КПСС в Москве.

В 1958 году Кравчук вошел в "Коммунистическую партию", где боролся с "украинским буржуазным национализмом". Партийную деятельность совмещал с карьерой ученого. Преподавал в Черновицком финансовом техникуме. В то же время заведовал отделом пропаганды и агитации в Черновицком областном комитете КПУ.

В течение 8 лет заведовал отделом пропаганды и агитации в ЦК КПУ. В этой должности занимался организацией различных идеологических мероприятий. На этой должности занимался организацией различных идеологических мероприятий. В частности, дал идею проверить западные области Украины на наличие "униатско-националистических символов" и уничтожить их. Также говорилось об обнаружении "проуниатски настроенных лиц".

Как рассказал Кравчук в интервью, его политические взгляды изменились после того, как он увидел архивы Голодомора. Это произошло, когда он учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Также политик отмечал, что не высказывался против советской власти, потому что попал бы в тюрьму. Зато утвердил, что "боролся внутри системы".

Фото: Getty Images

В течение 10 лет Кравчук входил в Центральный Комитет КПУ, где занимал высокие должности. Отстаивал запрет "Народного Руха Украины". В начале 90-х стал депутатом Верховной Рады, а вскоре ее председателем. В этот период в парламенте подписали важный документ – Акт провозглашения независимости Украины. Им утверждалось создание самостоятельного украинского государства.

Во время председательства Кравчука нардепы утвердили национальные символы Украины – герб, флаг и гимн. В стране сформировали собственную армию – Вооруженные Силы. А независимость Украины признала 171 страна.

В 1991 году Кравчук выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах и выиграл. А в конце того же года был одним из подписантов соглашения о прекращении существования Советского Союза.

Фото: Getty Images

Период, во время которого государством руководил Кравчук, был сложным для украинцев. Была тотальная безработица, гиперинфляция, дефицит продовольствия, приватизация государственных предприятий миллиардерами. Это повлекло за собой несколько волн массовой эмиграции.

К тому же, Кравчука часто критикуют за отказ Украины от ядерного оружия за его президентства в обмен на гарантии безопасности. Ведь статус ядерного государства мог бы укрепить положение Украины в войне с Россией.

Фото: Getty Images

Позже Кравчук попал в парламент от СДПУ(о) и руководил одноименной фракцией. Также возглавлял пророссийский политический альянс "Не так", в который входили Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Нестор Шуфрич. Однако в Раду эта политическая сила так и не попала.

После оккупации Россией Крыма и вооруженной агрессии на Донбассе политик предлагал предоставить полуострову автономию в составе Украины, тогда как Донбассу — "особый статус". К тому же, возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Могила Леонида Кравчука

В 2021 году экспрезиденту Украины сделали операцию на сердце. Позже его перевели в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ. Лечился Кравчук в клинике Мюнхенского университета Германии.

Перед началом полномасштабного вторжения Кравчук вместе с другими экс-президентами — Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, обращались к странам, которые подписывали Будапештский меморандум. Договор обязывал другие страны обеспечить Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. В частности, речь шла о Великобритании и США.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Однако в мае 2022 года после продолжительной болезни Кравчук скончался. Его тело привезли из Мюнхена в Киев по железной дороге. Прощались с политиком в Украинском доме в Киеве. Провести в последний путь Кравчука приходили президент Владимир Зеленский вместе с первой леди, бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, премьер-министр Денис Шмигаль, глава ВРУ Руслан Стефанчук, мэр Киева Виталий Кличко и другие.

Фото "Телеграфа"

Фото "Телеграфа"

Кравчука похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Это одно из старейших кладбищ в столице, где хоронят выдающихся личностей. Некоторое время могила политика была в заброшенном состоянии. На ней можно было увидеть деревянный крест с табличкой, который в плохую погоду окружали лужи.

Фото "Телеграфа"

Фото "Телеграфа"

Впрочем, в 2024 году бывшему президенту Украины открыли мемориал. На черном постаменте ему установили памятник из белого итальянского мрамора. Сам мемориал был окружен невысоким каменным забором.

Фото "Телеграфа"

Фото "Телеграфа"

Фото "Телеграфа"

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