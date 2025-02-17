Дельфины в Черном море страдают из-за войны: афалина обычная оказалась на грани исчезновения в Украине

Эти удивительные морские млекопитающие, известные своим интеллектом и обучаемостью, нуждаются в особой охране для сохранения популяции.

В водах Черного моря обитает уникальный вид дельфинов – обыкновенная афалина. Это грациозное морское существо поражает не только своими физическими характеристиками.

Оно отличается и чрезвычайными умственными способностями. Однако сегодня существование вида находится под угрозой из-за ряда антропогенных факторов и военных действий в акватории Черного моря.

Распространение

Афалина обычная распространена в умеренных и теплых водах Северного и Южного полушарий, в частности по всей акватории Черного моря. Чаще встречается в прибрежных зонах и на мелководье, особенно в весенний и осенний периоды. Летом самые большие скопления наблюдаются на границе Центрального и Восточного районов моря, у Южного побережья Крыма.

Морфологические особенности

Афалина — животное среднего размера: длиной 2,2-3 м, изредка до 4 м, массой 150-300 кг. Самцы чуть больше самок, на 10-20 см. "Клюв" у афалины четко отграничен. Спинной плавник высокий, стройный, в виде полумесяца; грудные плавники широкие. Окрас тела сверху темно-бурый, снизу — светлый; рисунок на боках часто не выражен.

Интересные факты

Афалины отлично поддаются дрессировке. Выпущенные после такого учения на свободу, дельфины всегда возвращались к людям.

Афалины способны узнавать себя в зеркале.

Во время охоты афалины взаимодействуют между собой — они вместе окружают косяк рыб, не давая им уплыть.

Афалины, водящиеся у берегов Австралии, ища пищу, используют морскую губку. Прежде чем прочесывать дно в поисках добычи, они надевают губку себе на нос и благодаря этому не ранятся о мелкие рифы и камни.

Причины исчезновения

В Черном море численность афалины снижается в результате промысла. Также дельфины часто гибнут, запутываясь в сетях. Регулярный перелов рыбы, браконьерский отлов во время нереста и загрязнения океана приводят к истощению рыбных запасов и соответственно кормовой базы дельфинов. Кроме того, безопасность и численность черноморских дельфинов серьезно пострадали из-за российского вторжения в Украину в 2022 году.

Афалина обычная охраняется на международном уровне. Вид включен в Красный список Международного союза охраны природы (категория EN), II приложение Бернской конвенции, II приложение Боннской конвенции. В Украине обыкновенная афалина занесена в Красную книгу Украины как редкий вид.

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