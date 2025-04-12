Похож на 20-сантиметрового дракона: кто такой крокодиловый сцинк (фото, видео)

Одна из самых эффектных домашних ящериц может поселиться у вас всего за 10 тысяч

Среди экзотических любимцев популярность завоевывает крокодиловый сцинк. Миниатюрная рептилия Tribolonotus gracilis (так звучит научное название) – один из самых интересных обитателей тропиков, которого природа наделила видом настоящего дракончика.

Эти ящерицы обитают в дождевых лесах Новой Гвинеи, Индонезии и Папуа-Новой Гвинее. Однако примерно за 10-11 тысяч гривен (расценки в Киеве) они могут стать домашними любимцами. Такая крошечная рептилия – длиной 20-25 см и весом до 45 граммов, не занимает много места.

Самки крокодилового сцинка стоят дороже

Часто их покупают паром

Несмотря на свою экзотичность, эти существа хорошо приживаются в домашних условиях. Для содержания сцинка требуется террариум не менее 70×30×30 см с кокосовым субстратом, высокой влажностью (75–80%) и стабильной температурой 22–26°C. Днем важно обеспечить 12-часовой световой режим с УФ-лампами, а также позаботиться об укрытиях, ведь эти ящерицы не любят излишнего внимания.

Их образ жизни потаен: активны они преимущественно в сумерках и ночью. Тело крокодилового сцинка тело покрыто темно-коричневыми чешуями, а на спине – четыре ряда больших щитков, похожих на броню. Благодаря костным пластинам на голове также усиливается сходство с драконами из сказок, вот только крыльев нет.

Крокодиловый сцинк — чрезвычайно миниатюрный

Ранее "Телеграф" рассказывал не только об экзотических животных, которых покупают люди. Имея 170 тысяч гривен можно приобрести необыкновенно красивое растение — рододендрон с фиолетовыми цветами, обхват которого более 2 метров.