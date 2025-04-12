Укр

Где купить самые дешевые яйца на Пасху. Обзор цен в популярных супермаркетах

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Спрос на яйца на Пасху традиционно растет
Спрос на яйца на Пасху традиционно растет. Фото Коллаж "Телеграф"

Цены держатся на высоком уровне

Приближается Пасха, и скоро украинцы будут красить яйца. Традиционно этот продукт дорожает перед праздником.

"Телеграф" рассказывает, где выгоднее всего купить яйца к Пасхе. Мы поинтересовались ценами в трех популярных торговых сетях Украины.

Сколько стоят яйца в АТБ

Супермаркет производит незначительные скидки на этот продукт (5-6%). Цены за десяток куриных яиц стартуют от 63,40 грн. — Своя линия, 1 категория. Вес яйца первой категории – от 55 до 64,9 г. Продукт того же производителя высшей категории (от 65 до 75,9 гр) стоит 67,90 грн. Десяток яиц высшей категории от "Наседка" — 77,90.

Сколько стоят яйца в Сильпо

Самое дешевое предложение — 64,56 грн за десяток яиц "Це-Яйце!" "От молодых курочек" 2 категории (вес — от 45 до 54,9 г). Есть упаковка в шесть яиц по цене 59,99 грн — "Лавка традиций" "Свободный выпас" С0 (от 65 до 75,9 г). Яйца Ясенсвит Mixed разновесные стоят 69,99 грн за 10 штук. Яйца куриные От хорошей курицы Киевская первой категории — 79,74 грн.

Сколько стоят яйца в Varus

В Варусе цены указаны за одно яйцо. Самое дешевое яйцо второй категории С2 (51,7 г) стоит 4,89 грн — 48,90 за десяток. Яйцо куриное нефасованное С0 (65 г) стоит 5,99 грн, за десяток выйдет 59,90 грн. Таким образом, самые дешевые яйца в этом супермаркете. Например "Це — яйце!" от молодых курочек второй категории стоят 62,20 грн за десяток, тогда как в Сильпо — 64,56 грн.

Как сообщал "Телеграф", в марте 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 1,5% по сравнению с февралем, а с начала года — на 3,5%. Лидером роста стали яйца, которые за март прибавили сразу 18,8%, а в годовом исчислении — почти 45%.

Теги:
#Цены #Цены на продукты #Яйца #Пасха