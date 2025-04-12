Где купить самые дешевые яйца на Пасху. Обзор цен в популярных супермаркетах

Цены держатся на высоком уровне

Приближается Пасха, и скоро украинцы будут красить яйца. Традиционно этот продукт дорожает перед праздником.

"Телеграф" рассказывает, где выгоднее всего купить яйца к Пасхе. Мы поинтересовались ценами в трех популярных торговых сетях Украины.

Сколько стоят яйца в АТБ

Супермаркет производит незначительные скидки на этот продукт (5-6%). Цены за десяток куриных яиц стартуют от 63,40 грн. — Своя линия, 1 категория. Вес яйца первой категории – от 55 до 64,9 г. Продукт того же производителя высшей категории (от 65 до 75,9 гр) стоит 67,90 грн. Десяток яиц высшей категории от "Наседка" — 77,90.

Сколько стоят яйца в Сильпо

Самое дешевое предложение — 64,56 грн за десяток яиц "Це-Яйце!" "От молодых курочек" 2 категории (вес — от 45 до 54,9 г). Есть упаковка в шесть яиц по цене 59,99 грн — "Лавка традиций" "Свободный выпас" С0 (от 65 до 75,9 г). Яйца Ясенсвит Mixed разновесные стоят 69,99 грн за 10 штук. Яйца куриные От хорошей курицы Киевская первой категории — 79,74 грн.

Сколько стоят яйца в Varus

В Варусе цены указаны за одно яйцо. Самое дешевое яйцо второй категории С2 (51,7 г) стоит 4,89 грн — 48,90 за десяток. Яйцо куриное нефасованное С0 (65 г) стоит 5,99 грн, за десяток выйдет 59,90 грн. Таким образом, самые дешевые яйца в этом супермаркете. Например "Це — яйце!" от молодых курочек второй категории стоят 62,20 грн за десяток, тогда как в Сильпо — 64,56 грн.

Как сообщал "Телеграф", в марте 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 1,5% по сравнению с февралем, а с начала года — на 3,5%. Лидером роста стали яйца, которые за март прибавили сразу 18,8%, а в годовом исчислении — почти 45%.