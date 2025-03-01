Ця морська свиня таки плаває... в Азовському морі: таємниче китоподібне потребує охорони

Єдиний представник китоподібних в Україні на межі зникнення

Морська свиня, або азовка (Phocoena phocoena relicta), є одним з китоподібних у світі. Вона поширена у Чорному, Азовському та Мармуровому морях і є ендеміком цих територій.

Цей підвид є одним з чотирьох видів роду Phocoena і єдиним представником китоподібних в Україні. Морська свиня має статус вразливого виду. Вона включена до Червоної книги України та міжнародних списків охорони, таких як Червоний список МСОП.

Особливості біології

Морські свині мають довжину тіла від 1,2 до 1,8 метра і масу близько 30–70 кг. Їхнє тіло кремезної статури, голова притуплена, спинний плавець невеликий і трикутної форми. Зуби мають округлу коронку. Забарвлення тіла контрастне, з чорними, білими й сірими ділянками, або однотонне, з відтінками сірого.

Морські свині тримаються невеликими групами, але під час масового ходу риби можуть зібратися в великі косяки. Основу їхнього раціону становлять пелагічні риби, такі як шпрот, хамса та атерина, а також придонні риби, наприклад бички. Період спарювання триває з липня по жовтень, а щенята народжуються з квітня по серпень.

Термін вагітності становить близько 10 місяців. Новонароджені морські свині можуть досягати половини довжини тіла матері, що є досить великим розміром порівняно з іншими китоподібними.

У Чорному морі морські свині часто трапляються в прибережних зонах і на мілководді, особливо під час весняного та осіннього періодів. Вони заходять в естуарії і низов’я великих річок України, таких як Дунай, Південний Буг, Дніпро, Інгулець та Дон. Відокремлюються кілька популяцій, що прив’язані до відповідних популяцій хамси. Під час масового ходу анчоуса з Чорного моря в Азовське і навпаки, північно-східна популяція морської свині концентрується в зоні перед Керченським проливом. Суттєві скупчення північно-західної популяції відмічаються в суміжних водах західного і південного узбережжя Криму.

Загрози та охорона

Основними загрозами для популяцій морських свиней є загибель внаслідок браконьєрського рибного лову та потрапляння в рибальські снасті, а також забруднення моря. Забруднення води та дна негативно впливає на всю екосистему, включно з рибами, які є основним джерелом харчування морських свиней. Для збереження цього виду необхідно посилити контроль над риболовством та зменшити забруднення морської екосистеми.

Розмноження та розведення

В умовах неволі морські свині не розмножуються і довго не живуть. Тому охорона цього виду повинна проводитися в природних умовах шляхом захисту його ареалів та зменшення антропогенних впливів. Українські вчені та природоохоронці працюють над збереженням популяцій морських свиней шляхом моніторингу їхнього стану та розробки ефективних заходів охорони.

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