311 миллионов на ремонт дорог потратят в Днепре во время войны

Завершение работ планируется к концу текущего года

В Днепре начнется масштабный проект ремонта дорог и улиц города на космическую сумму. Планируется, что ремонтные работы охватят многие важные улицы города, а также ключевые транспортные объекты.

Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro. Ожидаемая стоимость проекта составила 311 140 465 гривен.

Скриншот тендера

Тендер на проведение работ подавал Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.

В рамках инициативы предусмотрено проведение текущего ремонта на десятках улиц и проспектов на территории Днепра. Среди них такие ключевые объекты, как Юрьевская развязка, улицы Осенняя, Батумская, Днепросталовская, проспект Петра Калнышевского, Слобожанский, а также ряд других важных участков. В общей сложности будет отремонтировано более 170 улиц, проспектов, спусков и бульваров.

Работы включают выравнивание поверхностей, а также обеспечение надлежащего уровня безопасности и комфорта для водителей и пешеходов.

Победителем тендера стало ООО "АВТОМАГИСТРАЛЬ 2016", предложившее предложение стоимостью 310 781 972 гривен с налогами. Следует заметить, что это на 358 493 гривны меньше ожидаемой стоимости.

По плану работы будут завершены до 31 декабря 2025 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кривом Роге потратят более 8 млн гривен на саженцы. Среди наименований — ель голубая, туя, декоративная вишня, барбарисы, можжевельники, спиреи, гибискус, клены и другие саженцы.