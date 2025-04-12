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Была хата, теперь особняк: как выглядит дом Кучмы на Черниговщине, где вырос экс-президент

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Леонид Кучма родом из Черниговской области Новость обновлена 12 апреля 2025, 11:41
Леонид Кучма родом из Черниговской области. Фото Коллаж "Телеграфа"

Там не меньше восьми спален, большой бассейн и библиотека

Известные люди могут себе позволить жить в элитных домах. Ранее мы писали о жилье экс-звезды "95 квартала" Елены Кравец, а сегодня расскажем об особняке бывшего президента Украины Леонида Кучмы на Черниговщине.

Экс-глава государства провел детство и юность в селе Чайкино, которое находится всего лишь в 20 км от границы со страной-агрессоршей Россией. "Телеграф" рассказывает, какой роскошный дом построил Кучма на месте родительской хаты.

Как выглядит дом Кучмы в Чайкино

дом кучмы
Фото: our-caravaning.pp.ua

Дом политика в родном селе — это современный кирпичный особняк площадью около 600 м², возведенный в начале 2000-х на месте его деревянной родительской хаты. Несмотря на то, что внешне он выглядит как двухэтажное строение, на самом деле здание имеет четыре уровня.

леонид кучма дом чайкино
Фото: zruchno.trave

В 2007 году сообщалось, что в доме есть не менее восьми спален, каждая из которых оборудована собственным санузлом с ванной. Все комнаты оснащены телевизорами с большими плазменными экранами. Самая просторная спальня принадлежит жене Кучмы — Людмиле. В спальне экс-президента пол укрыт медвежьей шкурой. Есть отдельное помещение для чаепитий и игр в шахматы, а также сауна и баня. На первом этаже расположен большой бассейн и библиотека.

дом леонида кучмы
Фото: m.gorod.cn.ua

Это одно из самых красивых зданий в селе. На территории также построена церковь Святой Параскевы, посвященная матери Кучмы.

церковь Святой Параскевы чайкино
Фото: our-caravaning.pp.ua

Вблизи храма при содействии Кучмы был возведен детский сад "Сказка" на 40 мест.

детский сад сказка
Фото: our-caravaning.pp.ua

По неофициальной информации за 2018 год, Кучма передал здание в распоряжение местной общины, а на одном из этажей открыли детскую библиотеку.

чайкино дом кучмы библиотека
Та самя библиотека Кучмы. Фото: m.gorod.cn.ua

Ранее мы писали, где прятался Виктор Медведчук в 2022 году в Киеве. "Телеграф" показал, как сейчас выглядит дом, который сдается за 10 тысяч долларов в месяц.

Теги:
#Недвижимость #Дом #Леонид Кучма #Чайкино