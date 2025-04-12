Была хата, теперь особняк: как выглядит дом Кучмы на Черниговщине, где вырос экс-президент

Там не меньше восьми спален, большой бассейн и библиотека

Известные люди могут себе позволить жить в элитных домах. Ранее мы писали о жилье экс-звезды "95 квартала" Елены Кравец, а сегодня расскажем об особняке бывшего президента Украины Леонида Кучмы на Черниговщине.

Экс-глава государства провел детство и юность в селе Чайкино, которое находится всего лишь в 20 км от границы со страной-агрессоршей Россией. "Телеграф" рассказывает, какой роскошный дом построил Кучма на месте родительской хаты.

Как выглядит дом Кучмы в Чайкино

Дом политика в родном селе — это современный кирпичный особняк площадью около 600 м², возведенный в начале 2000-х на месте его деревянной родительской хаты. Несмотря на то, что внешне он выглядит как двухэтажное строение, на самом деле здание имеет четыре уровня.

В 2007 году сообщалось, что в доме есть не менее восьми спален, каждая из которых оборудована собственным санузлом с ванной. Все комнаты оснащены телевизорами с большими плазменными экранами. Самая просторная спальня принадлежит жене Кучмы — Людмиле. В спальне экс-президента пол укрыт медвежьей шкурой. Есть отдельное помещение для чаепитий и игр в шахматы, а также сауна и баня. На первом этаже расположен большой бассейн и библиотека.

Это одно из самых красивых зданий в селе. На территории также построена церковь Святой Параскевы, посвященная матери Кучмы.

Вблизи храма при содействии Кучмы был возведен детский сад "Сказка" на 40 мест.

По неофициальной информации за 2018 год, Кучма передал здание в распоряжение местной общины, а на одном из этажей открыли детскую библиотеку.

Та самя библиотека Кучмы. Фото: m.gorod.cn.ua

Ранее мы писали, где прятался Виктор Медведчук в 2022 году в Киеве. "Телеграф" показал, как сейчас выглядит дом, который сдается за 10 тысяч долларов в месяц.