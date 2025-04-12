От скольких чашек кофе нужно отказаться, чтобы купить "Ланос"

Если вы пьете 1 чашку кофе ежедневно — это более 3 лет без кофейни

Многие люди каждый день не представляют свое утро без чашечки кофе — это уже не просто напиток, а стиль жизни. Но если задуматься, сколько стоит эта привычка в легендарном автомобиле Daewoo Lanos, цифры могут удивить.

В этом материале "Телеграф" подсчитал значение на простом примере.

В среднем чашка кофе в Киеве сейчас стоит около 70 гривен. Это касается популярных напитков: капучино, латте, американо или фильтр-кофе. В то же время на онлайн-площадках б/у Daewoo Lanos, которая до сих пор остается одним из самых доступных авто, продается по средней цене 2 300 долларов США. Если перевести это по нынешнему курсу Минфина (около 41,6 грн за доллар), получим примерно 95 700 гривен.

Теперь посчитаем, сколько чашек кофе нужно "не выпить", чтобы собрать на "Ланос".

Формула проста: стоимость авто в гривнах делим на стоимость одной чашки кофе

95 700 грн ÷ 70 грн = 1 367 чашек.

То есть, чтобы собрать на машину, нужно отказаться от 1 367 чашек кофе.

Если вы пьете 1 чашку каждый день — это 3 года и 272 дня без кофейни. 2 чашки в день – и вы "на колесах" уже менее чем за 2 года.

Естественно, это гипотетический пример, не учитывающий иные издержки, конфигурации курса валют либо подорожание кофе. Но такая арифметика хорошо показывает, как регулярные небольшие затраты могут превращаться в большие суммы и даже в целые автомобили.

Ранее "Телеграф" писал аналогичную математику, но на примере 1000 долларов. Вычисление вас удивит.