В супермаркете Николаева заметили необычного пернатого "покупателя" (видео)

Он решил продегустировать продукцию на вкус

В Николаеве посетители одного из супермаркетов заметили голубя, который устроился у емкостей с россыпной крупой. На опубликованном видео видно, как птица спокойно клюет зерно, не обращая внимания на присутствие людей.

Видео быстро распространилось по социальным сетям и местным телеграммам-каналам, вызвав оживленное обсуждение среди пользователей. Впрочем, пока точная локация супермаркета и обстоятельства попадания птицы в торговый зал остаются неизвестными.

Местные жители активно комментируют необычное событие. "Воровская жизнь она не легкая", — отметил один из пользователей. "Очень есть захотелось", — добавила другая комментатор. Также некоторые выразили обеспокоенность по поводу возможного распространения болезней: "Ковид есть, свиной грипп, свиная чума, куриный грипп были. Орнитоза еще не было".

Недавно схожий случай произошел в Днепре. Там в супермаркете "Варус" голубь решил стать инспектором и проверял хлеб на свежесть.

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