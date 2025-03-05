Олигархи жили в этом дворце до революции: где он находится и что от него осталось после варварского разрушения

Когда-то впечатляющий дворец в селе Дениши – свидетель трагической судьбы семьи Терещенко, которые в свое время были одними из самых влиятельных промышленников Украины

Имение в селе Дениши Житомирской области когда-то был роскошным дворцом, построенным представительницей знаменитого рода Терещенко. Надежда Терещенко, вдова сахарозаводчика Федора Терещенко, решила построить это имение в 1913 году, уже имея в собственности особняк в Киеве и виллы за рубежом. Дворец обошелся ей в 312 000 рублей серебром – астрономическую сумму по тем временам, когда простой рабочий получал около 20 рублей в месяц.

Сегодня же, к сожалению, от прежнего величия остались только развалины. Революция, войны и безразличие превратили когда-то роскошное здание в жалкие остатки, напоминающие об утраченной эпохе.

История строительства и письма из-за границы

Почему же Надежда Терещенко решила построить дворец в Денишах? Историки считают, что Житомирщина была центром династии Терещенко еще с середины XIX века. Именно здесь Артемий Терещенко положил начало первому сахарному заводу, и с того времени семья начала активно скупать земли и строить имения в этом регионе.

Сама Надежда Владимировна не оставила воспоминаний или описаний процесса строительства дворца. Однако историкам удалось найти уникальный источник информации – письма, которые она посылала из-за границы в Дениши. В этих письмах Надежда подробно описывала интерьеры дворца, ход строительства, возникающие проблемы и даже конфликты с архитекторами.

Из переписки становится известно, что Надежда активно вмешивалась в процесс проектирования и строительства дворца. Она совещалась с Ольгой Николовной Терещенко, племянницей ее покойного мужа, которая была ей близкой подругой. Вместе они давали указания архитектору Павлу Голландскому, который, по словам Надежды, иногда делал все "намеренно не так". Например, архитектор не хотел устанавливать ставни на окнах, считая, что это исказит архитектуру здания.

Не меньше хлопот доставил Надежде и Ольге ландшафтный дизайнер Арнольд Регель. Женщины боялись, что он переусердствует и срубает слишком много деревьев, поэтому постоянно следили за его работой. К счастью, план парка, разработанный Регелем, сохранился до наших дней. Он демонстрирует, что парк был распланирован в современном английском стиле с удачным сочетанием современности и классики.

Семейное гнездо, которому не суждено было расцвести

В 1913 году строительство дворца было завершено, но насладиться им Надежде Терещенко удалось только в течение одного лета. Началась Первая мировая война, а затем – революция, разрушившая не только дворец, но и судьбы его жителей.

Сохранились описания имущества, разрушенного и разграбленного селянами во время революции. Согласно этим документам, во дворце было 49 комнат, среди которых гостиная, столовая, бильярдная, кабинет в башне, спальни, детские комнаты и комнаты для служанок. Все это свидетельствовало о роскоши и комфорте, царивших в имении.

Надежда Терещенко строила этот дворец как семейное гнездо, куда бы съезжались дети и внуки. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии, сделанные на террасе дворца, где Надежда изображена с внуками. Однако этим мечтам не суждено было сбыться.

Трагическая судьба рода Терещенко

Революционные события заставили Надежду и Ольгу Терещенко эмигрировать в Англию, откуда они уже не вернулись. Их дети также были вынуждены покинуть Украину. Дочь Надежды, Наталья, пряталась в имении в Турчиновке, а впоследствии уехала во Францию. Сын Федор, мечтавший об авиации и даже построивший аэродром в своем имении в Червоном, также был вынужден эмигрировать во Францию.

К сожалению, дворец в Денишах постигла печальная участь. Во время большевистской революции он был разграблен, а после Второй мировой войны его начали разбирать на кирпич для местного колхоза. Обычные люди также присоединились к разрушению, используя кирпичи из дворцовой кладки для строительства сараев и летних кухонь.

Недавно в Денишах был установлен стенд с 3D-визуализацией поместья. Благодаря ему, каждый посетитель может увидеть, как выглядела эта роскошная постройка во времена своего расцвета. Это стало возможным благодаря усилиям историков, краеведов и неравнодушных меценатов, стремящихся сохранить историческое наследие Украины.

Сегодня, глядя на руины дворца Терещенко в Денишах, трудно представить, что когда-то здесь бурлила жизнь, звучал детский смех и строились планы на будущее. Это место стало символом утраченной эпохи, трагической судьбы рода Терещенко и разрушенных мечтаний о счастливой семейной жизни.

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