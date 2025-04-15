Праздник 15 апреля: что нельзя делать, чтобы не попасть в беду

День сопровождается некоторыми запретами

Во вторник, 15 апреля, по новому стилю, христиане чествуют святых апостолов из 70-ти: Аристарха, Пуда и Трофима. Они были близкими друзьями апостола Павла. Ранее святых упоминали 28 апреля.

Аристарх родился в Солуне, являющейся территорией современной Греции. Его упоминают в Новом Завете. Аристарх сопровождал апостола Павла в путешествиях, был рядом и во время мятежа, совершившегося против христианства. Он распространял Слово Божие, даже когда была угроза смерти. Погиб, отстаивая христианскую веру.

Пуд также появился в Новом Завете, а именно в Послании к Тимофею. Мужчина был рядом с Павлом до последних дней жизни. Он помогал апостолу проповедовать христианство. Пуд был римским сенатором, превратившим свой дом в церковь. Его казнили за веру.

Трофим родился в Эфесе и поначалу был язычником. Он впоследствии перешел в христианство и помогал Павлу распространять христианство. Отдал жизнь за свои убеждения.

Традиции и приметы 15 апреля

В народе праздник называли Пудов день. Это означало, что весна окончательно побеждает зиму. В этот день пчеловоды осматривают ульи, поскольку пчелы в праздник не должны жалить. Также ульи обрызгивали освященной водой. Для крепкого здоровья люди пили воду с медом.

Теплый ветер – к лету с дождями.

Вечером плохая погода — так будет и дальше.

Прилетели жаворонки – будет тепло.

Квакают лягушки – до солнечных дней.

Что нельзя делать 15 апреля

Запрещено рубить дрова.

Нельзя есть молочное, мясное, рыбу и яйца, ведь длится Пасхальный пост.

Не стоит начинать день без молитвы, потому что все пойдет не по плану.

Запрещено срывать ветки деревьев, потому что получите неприятности.

Именины 15 апреля

День ангела празднуют Андрей, Виктор, Леонид, Александр, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя есть во время Великого поста. Подготовили календарь питания.