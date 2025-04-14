Готический дом на Андреевском спуске строили "под сдачу": чего еще мы не знаем о "Замке Ричарда" и где его найти (фото)

Это одна из самых мистических и фотогеничных достопримечательностей Киева, привлекающая туристов со всего мира

На знаменитом Андреевском спуске в Киеве, среди исторических домов и улиц, выделяется один особняк. Он получил поэтизированное название "Замок Ричарда — Львиное сердце".

Этот дом № 15, построенный в начале XX века в стиле британской готики, стал не только памятником архитектуры, но и местом, окруженным легендами и историями. "Телеграф" предлагает заглянуть в увлекательный мир этого замка и раскрыть его секреты.

История и архитектура

"Замок Ричарда — Львиное сердце" был построен в 1902-1904 годах по заказу киевского подрядчика Дмитрия Орлова. Техник-строитель А. Краусс занимался строительством дома, который изначально был задуман как доходный. Расположенный на сложном рельефе бывшей горы Воздыхальницы, дом представляет собой старинный замок с башнями, шпилями и зубчатыми навершиями стен. Архитектура здания напоминает средневековые замки, что придает ему особую романтичность и загадочность.

Легенды и жители

Название "Замок Ричарда — Львиное сердце" было придумано Виктором Некрасовым в честь короля Ричарда, героя романа Вальтера Скотта "Айвенго". Однако среди горожан ходит легенда, что этот замок посещал сам Ричард Львиное Сердце, что, к сожалению, не подтверждается историческими фактами. Несмотря на это, дом стал символом рыцарства и храбрости, привлекая внимание всех, кто интересуется историей и мифами.

В разное время в этом доме проживали известные украинские художники, такие как Фотий Красицкий, Григорий Дядченко, Иван Макушенко и Фёдор Балавенский. Также здесь размещалась редакция сатирического журнала "Шершень" в 1905-1906 годах.

Сегодня "Замок Ричарда — Львиное сердце" стал популярной туристической достопримечательностью, хотя в последнее время дом пустует. За домом закрепилась репутация места с потусторонними явлениями.

Когда его владелец, Дмитрий Орлов, был жестоко убит в августе 1911 года неподалеку от Благовещенска, его вдова, оставшись одна с детьми, была вынуждена расстаться с замком, продав его Марии Франк. Владельцы замка менялись часто: после Марии Франк пришел Анатолий Серебреников, а затем Павел Урусов. Причина частой смены хозяев крылась в мистических событиях, которые происходили внутри замка. Постоянные шумы, жуткий свист и стоны заставляли жильцов бежать из дома, не желая терпеть ужасающие звуки, которые, казалось, исходили из самих стен.

Многие утверждают, что и сегодня слышат странные звуки и видят призрачные видения. Что делает этот замок еще более привлекательным для любителей тайн и мистики.

Однако легенда нашла простое объяснение – это гремящая в вентиляции яичная скорлупа и стеклянные бутылки в стенах. Такая себе месть рабочих, которым не выплатили зарплату после окончания строительства.

Важность сохранения замка

В последние годы ведутся дискуссии о необходимости реставрации и сохранения этого уникального архитектурного памятника. Несмотря на мистические истории, "Замок Ричарда — Львиное сердце" остается символом богатой истории и культурного наследия Киева, привлекая внимание туристов и любителей архитектуры со всего мира.

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