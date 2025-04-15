Редкая находка рассказала? как древние люди согревались на территории Украины в ледниковом периоде

Таких находок в Европе немного

Человеческая цивилизация во многом обязана своим существованием огню. Его использование исторически помогало нам готовить пищу, защищаться от хищников, изготавливать инструменты и даже проводить социальные мероприятия. Однако если говорить о самых холодных днях человеческой истории, то в Европе можно найти очень мало следов от костров.

Однако исследование, обнародованное в журнале Geoarchaeology позволяет пролить немного света на этот вопрос. Речь идет о находках трех следов кострищ на берегу реки Днестр возле села Кормань в Черновицкой области. Они датируются временами последнего ледникового максимума, то есть, огонь там горел где-то между 22-21 тысячами лет назад.

"Мы знаем, что костры были широко распространены до и после этого периода, но свидетельств, относящихся к разгару ледникового периода, мало", — рассказал соавтор исследования Уильям Мерфи из Университета Алгарви в Португалии.

Место раскопок

Как известно, в это время тут проживали племена эпиграветтской культуры, которая была весьма характерной для Восточной и Центральной Европы тех времен. Они жили мелкими группами и вели образ жизни охотников-собирателей.

Очевидно, что каким-то образом огонь на территории Украины в доисторические времена люди разводили. Однако это не было просто. Хотя бы из-за того, что в те времена она представляла собой степь и тундру с низким количеством растительности. Очевидная нехватка ресурсов могла бы подтолкнуть древних людей искать способы согреть себя каким-то другим способом, но исследование показывает, что без огня все же не обошлось.

Один из костров

Кострища проанализировали на наличие органики, а также на состав почвы. Обычно в земле есть железо в растворенном в воде виде или в форме гидроксидов, но при сильном нагревании происходит химическая реакция с образованием минерала гематита. Чем выше температура горения, тем более ярко-красной становится почва. В данном случае ученые поняли, что огонь горел при температуре около 600 градусов по Цельсию, что сопоставимо с полноценным крупным костром, а не просто тлением или небольшими огнями.

Что касается топлива, то скорее всего древние люди использовали древесину (в основном ель), но также встречались и следы сгорания костей и даже животного жира. Однако по следам непонятно, служили ли они топливом или попали в огонь случайно. Откуда в тундре древние люди смогли найти достаточное количество древесины в исследовании не говорится, однако не исключено, что в районе крупных рек условия были несколько мягче.

В любом случае, использование огня в таких условиях не было простым процессом: местным жителям надо было заботиться также о заготовке топлива, защиты огня от ветра, выбора местности для расположения костра и т.д.

Место раскопок

"Люди прекрасно контролировали огонь и знали, как использовать его по-разному, в зависимости от цели разведения огня. Но наши результаты также показывают, что эти охотники-собиратели использовали одно и то же место в разное время года во время своих ежегодных миграций", — рассказал один из авторов исследований Филипп Нигст из Венского университета Австрии.

Ученые подчеркивают, что подобные находки периода последнего ледникового максимума крайне редки и не совсем понятно, в чем тому причина. Может быть это связано со сменой периодов замерзания и оттаивания, а может местным племенам просто не хватало ресурсов, чтобы зажечь огонь и им приходилось полагаться на другие способы обогрева в лютые морозы.

Как сообщалось ранее, археологи в Нидерландах смогли обнаружить языческое место поклонения, в котором приносились в жертву "дьявольские деньги". Находка ценна не только тем, что проливает свет на жизнь людей, живших в том регионе в дохристианские времена, но и возможно показывает смену эпох.