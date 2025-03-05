Лоси могут исчезнуть в Украине, несмотря на краснокнижный статус: в чем причина

Когда-то величественные жители украинских лесов, лоси сегодня оказались на грани полного исчезновения

Лось обыкновенный (Alces alces) – один из самых больших и величественных жителей украинских лесов, который сегодня находится под угрозой полного исчезновения. Этот уникальный представитель фауны недавно официально включен в Красную книгу Украины со статусом "уязвимый".

В конце XIX – середине XX века лоси в Украине почти отсутствовали. Возрождение популяции началось благодаря расселению из Беларуси, и к концу прошлого века животные вновь заселили значительную часть лесной и лесостепной полосы. Однако это возрождение оказалось непродолжительным.

Лось – самый большой представитель семьи оленевых. Длина его тела может достигать 3 метров, а высота – 2 метра. Туловище и шея короткие, холка высокая, в виде холма. Ноги сильно вытянуты, что позволяет легко перемещаться по неровной местности. Голова большая, горбоносая, с нависшей верхней губой. Под горлом есть кожистый вырост, так называемая "серьга", длиной до 40 см. Шерсть грубая, буровато-черная, ноги светло-серые. Самцы имеют огромные рога, которые могут весить до 30 кг и сбрасываются ежегодно зимой.

Лоси питаются разнообразными растениями: листьями, ветвями деревьев, водными растениями и грибами. Летом они активны ночью, а днем прячутся от жары в болотах или лесах. Зимой они питаются днем и отдыхают ночью, часто лежа в снегу, чтобы сберечь тепло.

Лоси не очень социальные, живут поодиночке или в небольших группах. Они прыткие, могут бегать до 56 км/ч и хорошо плавают. Из органов чувств у них лучше всего развиты слух и обоняние.

Правовой статус и проблемы защиты

Путь лося к включению в Красную книгу Украины был сложным. В 2009 году первая попытка присвоить виду охранный статус провалилась. В 2018 году административный суд исключил лося из Красной книги, но это решение было обжаловано. Лишь в 2021 году лось официально получил статус вида, находящегося под угрозой исчезновения.

Однако сам факт нахождения в Красной книге не гарантирует спасения популяции. Несмотря на полный запрет на охоту, численность лосей продолжает сокращаться.

Причины критического состояния популяции

Среди основных факторов, приводящих к сокращению численности лосей, можно выделить:

Антропогенное воздействие: существенное уменьшение площадей молодых сосняков, являвшихся традиционными кормовыми биотопами для этих животных. Браконьерство: масштабная незаконная охота, представляющая серьезную угрозу виду. Лоси, не боящиеся людей, становятся легкой добычей охотников. Климатические изменения: глобальное потепление негативно влияет на природную среду обитания вида.

Эксперты предупреждают, что без срочного вмешательства лось может исчезнуть в Украине и южной части Беларуси уже в ближайшее время.

Международный опыт спасения

Показателен пример Польши, которая в 2001 году ввела бессрочный мораторий на отстрел лося. Благодаря этому решению, численность популяции увеличилась более чем в три раза.

Для сохранения лося в Украине ученые предлагают комплекс неотложных мер:

усиление борьбы с браконьерством;

восстановление и увеличение площадей молодых сосняков;

введение длительного моратория на охоту;

изменение правил охоты;

повышение экологического сознания населения

Сохранение лося – это не только вопрос защиты биоразнообразия, но наша моральная ответственность перед природой и будущими поколениями. Каждый из нас может внести свой вклад в спасение этого уникального вида – через просветительскую деятельность, поддержку природоохранных инициатив и осознанное отношение к окружающей среде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему зубры в Украине исчезли из дикой природы. Согласно последним данным, сегодня самая восстановленная популяция зубров проживает в лесах Винницкой и Львовской, где насчитали более 110 особей и 121 особи.