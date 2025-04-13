Раскол мыслей: будут ли украинцы печь паски в 2025, "Телеграф" провел опрос

Для украинцев выпекание пасок на Пасху является не просто кулинарной традицией, а священным обрядом с глубоким символическим значением

Пасху в 2025 году в Украине будут праздновать 20 апреля. Хозяйки и хозяева будут выпекать главный атрибут этого праздника – паска.

"Телеграф" провел опрос среди своих читателей относительно того, будут ли они выпекать, или купят готовые паски. Мнение украинцев разделилось.

Большинство комментаторов писало, что будут печь самостоятельно. Но есть те, кто будет покупать готовую.

Что интересно, для украинцев выпекание пасок на Пасху является не просто кулинарной традицией, а священным обрядом с глубоким символическим значением. Этот процесс наполнен духовным содержанием и объединяет семью вокруг приготовления к самому важному христианскому празднику.

Выпекание пасок традиционно происходит в Чистый четверг или в Великую субботу. Это особый момент, когда семья собирается вместе для совместного труда. Украинцы верят, что когда паска удается хорошей — это чудесный знак для всей семьи.

"Телеграф" также делится с Вами секретом идеальной глазури для паски из трех ингредиентов. Она не липнет и не крошится.

Кроме этого, одна из комментаторов отметила, что будет печь. Ведь по ее соображениям, купленная паска, не такая.

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Украинцы также поделились тем, с кем или для кого будут печь пасочки на Пасху. Женщины писали, что невестки будут помогать, или же печь для детей.

А вы знали, что в разных регионах Украины существуют свои особенности приготовления пасок? Так вот:

В Западной Украине часто выпекают высокие паски с добавлением шафрана;

На Полтавщине и Слобожанщине паски ниже и шире;

На Подолье традиционно украшают паски фигурками из теста.

Среди комментаторов были и люди, которые не намерены этого делать. Некоторые пишут, что паски никто не ест.

Следует отметить, что цены на продукты постоянно растут, а пенсии и зарплаты почти не изменяются. Так что читатели "Телеграфа" обратили внимание на то, что это дорогое удовольствие.

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