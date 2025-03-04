Европейского суслика в Украине уже не увидеть: почему исчез этот грызун

Когда-то распространен от Альп до Молдовы, сегодня он считается пропавшим на нашей территории.

Украина потеряла безвозвратно один из уникальных видов грызунов, который когда-то был распространен на ее территории. Этот вид, европейский суслик ( Spermophilus citellus ), имел особое значение для экосистемы страны.

Когда-то этот европейский вид был распространен от Альп через южную часть Средней Европы к востоку от Украины и Молдовы. В Украине находки европейского суслика были известны в Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях на середину 1970-х годов.

Таксономическая принадлежность и природоохранный статус

Европейский суслик принадлежит к классу Млекопитающие (Mammalia), ряду Грызуны (Rodentia), и является одним из четырех видов рода Беличьих в Украине. К сожалению, природоохранный статус этого вида исчезнувший.

Численность и причины ее изменения

В 1950-х годах численность европейского суслика в междуречье Днестр-Прут была достаточно высокой — на 1 гектар приходилось 30-35 нор. Однако уже в 1980-х годах на этой территории находили всего 1-2 норы на гектар. За последние 20 лет правдивых сведений о существовании этого вида в Украине нет, хотя на близлежащих территориях Молдовы он еще в начале 1990-х случался достаточно массово.

Причины изменения численности включают в себя неконтролируемый промысел в 1950–60 годах, гибель животных от ядохимикатов и сведение биотопов. Эти факторы привели к почти полному исчезновению вида с территории Украины.

Морфологические признаки

Европейский суслик имеет мелкое короткохвостое туловище с длиной тела 16,5-22,5 см и хвоста 4,6-7,4 см. Окрас спины был серо-буроватым с желтовато-белыми крапинками, бока имели ржаво-желтоватый оттенок, а брюхо было бледно-желтоватым. Вокруг глаз светлые кольца, а хвост имеет темную кайму на конце.

Особенности биологии и научное значение

Европейский суслик в Украине был оседлым и жил в норах, которые устраивал горизонтально в маломощном слое почвы. Гнездовые камеры размещались в скальном грунте, иногда использовались норы слепых. Животные обычно активны с конца марта по начало октября. В южной части ареала они впадают в летнее тепловое оцепенение, переходящее в зимнюю спячку.

Питаются суслики преимущественно дикорастущими растениями, а также культурными злаками и листьями сахарной свеклы. Кроме того, они потребляют насекомых и мелких позвоночных. Спаривание происходит в конце марта, а самка рождает 4-6 малышей в апреле.

Ранее европейский суслик считался вредителем сельского хозяйства и безжалостно истреблялся, в частности ради малоценного меха. Теперь, когда вид исчез, становится понятно, что потерю биоразнообразия трудно вернуть.

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