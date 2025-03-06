Корпоративная благотворительность: как в Favbet превратили донаты в часть ДНК компании

Культура донатов работает во благо всех: общество получает необходимую поддержку, а бизнес — сплоченную и мотивированную команду

Сегодня благотворительность как составляющая корпоративной культуры — это уже не просто модный тренд, а настоящая необходимость. Компании, последовательно внедряющие культуру донатов, не только приносят пользу обществу, но и заметно укрепляют свой коллектив. Они формируют атмосферу доверия в команде и повышают вовлеченность работников в корпоративную жизнь. Итак, культура донатов работает во благо всех: общество получает необходимую поддержку, а бизнес — сплоченную и мотивированную команду.

Как развить корпоративную культуру донатов и сделать ее частью бизнес-ДНК компании? Своим опытом поделились компания Favbet и благотворительный фонд Favbet Foundation.

Благотворительность как составляющая корпоративной идентичности

Алина Люльчук, менеджер внутренних коммуникаций в Favbet, объясняет, что культура донатов — это мощный инструмент, позволяющий сотрудникам почувствовать, что их работа имеет более широкий смысл, чем просто достижение бизнес-целей. Когда компания систематически поддерживает социальные инициативы, в ней формируется особая атмосфера, где сотрудники ощущают свою причастность к чему-то большему. Такая атмосфера повышает мотивацию персонала и укрепляет командный дух, что способствует формированию культуры взаимоподдержки.

По словам Алины, в Favbet донаты воспринимаются не просто как "благотворительность от компании", а как общее дело, к которому приобщаются сами сотрудники. Например, за последние несколько лет ко дню рождения компании коллектив Favbet совместно собирает средства на дроны для украинских военных. Затем эти беспилотники передают на передовую при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation. В этом году команда Favbet также присоединилась к длительному проекту Favbet Foundation в поддержку украинских детских домов: сотрудники исполнили желание более 150 детей, приобретя для них новогодние подарки из их вишлистов.

"Каждая такая инициатива не только помогает тем, кто в этом нуждается, но и еще больше сплачивает команду, повышает уровень лояльности сотрудников и формирует долговременную взаимоподдержку внутри компании", — добавляет Алина.

Почему бизнесу следует внедрять культуру донатов

Социальная ответственность бизнеса укрепляет внутреннее сообщество компании, улучшает моральный климат в коллективе и способствует привлечению новых талантов. Люди, которые ищут работу, все чаще обращают внимание на ценности потенциального работодателя. Алина Люльчук отмечает, что наличие у бизнеса системной благотворительной деятельности может стать именно тем решающим аргументом, который склонит кандидата на его сторону при выборе места работы.

Таким образом, системная благотворительность становится своеобразным мостиком между бизнесом и обществом. Она повышает репутацию компании и помогает ей привлекать новых талантливых специалистов и партнеров. Филантропия в бизнесе фактически является инвестицией в человеческий капитал, когда каждый сотрудник ощущает свою причастность к большой совместной миссии. Иными словами, поддерживая других, бизнес одновременно инвестирует в собственное развитие и процветание.

Как интегрировать благотворительность в корпоративную ДНК

Алина Люльчук советует начинать с небольших шагов, однако подходить к этому серьезно. "Важно не просто провести разовую благотворительную акцию, а оказать помощь другим неотъемлемой частью корпоративной культуры", — отмечает она. Следует определить несколько ключевых направлений или инициатив, отвечающих ценностям компании, и постепенно развивать их.

Еще один важный совет — активно вовлекать руководство компании в благотворительную деятельность. Руководство должно служить примером для подражания: их личное участие и поддержка инициатив вдохновляет команду на новые свершения. Алина добавляет, что благотворительность должна быть общим делом: руководство должно приобщаться к каждому этапу этого процесса.

В Favbet отмечают необходимость прозрачности. Команде следует регулярно рассказывать о собранных средствах и делиться реальными историями изменений, которые произошли благодаря общим усилиям работников.

В целом Алина убеждена, что развивать культуру донатов следует органично в русле ценностей самой компании. Если бизнес и его руководители намеренно стремятся помогать обществу, то и сотрудники компании склонны активнее приобщаться к благотворительности.

Главное – иметь достаточное количество проектов корпоративной социальной ответственности и своевременно коммуницировать о них команде. Следуя этим рекомендациям, компания постепенно сделает благотворительность частью собственной ДНК – неотъемлемым элементом своей корпоративной культуры.

Favbet Foundation: Корпоративный фонд с масштабной миссией

Благотворительный фонд Favbet Foundation начал свою деятельность в 2020 году как продолжение социальных инициатив компании в области образования, здравоохранения и спорта. Впоследствии фонд значительно расширился и превратился в обширную самостоятельную структуру, а с 2022 года в его составе появился отдельный военный хаб, занимающийся обеспечением потребностей украинского войска.

С начала полномасштабного вторжения, при содействии Favbet Foundation и самой компании, на нужды Вооруженных сил Украины и других сил обороны было передано более 500 единиц автомобильной и специальной техники, 2500 дронов различных модификаций, а также 2000 единиц защитного снаряжения и других крайне необходимых. На сегодняшний день общая сумма помощи армии при участии компании и фонда превысила 500 млн грн.

Отдельно следует отметить сотрудничество с фандрайзинговой платформой UNITED24. За последние три года фонд и компания Favbet поддержали большинство ее ведущих проектов: от закупки пикапов для инициативы "Армия дронов" до приобретения беспилотников в рамках двух этапов операции "Єдність".

Однако деятельность Favbet Foundation не ограничивается поддержкой армии. Фонд продолжает развивать детский спорт, организовывать образовательные программы и другие гуманитарные инициативы: запускает бесплатные ИТ-курсы и спортивные секции для детей, а также помогает переселенцам.

Кроме того, за последние три года с помощью фонда в Украину удалось доставить более 500 тонн гуманитарных грузов от европейских благотворительных организаций. Таким образом, фонд не только реагирует на неотложные вызовы войны, но и инвестирует в будущее страны — развитие детей, образование и поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

С 2024 года фонд совместно с Патронатной службой Сил специальных операций Украины "Кревни" реализует проект "Re:start" — комплексную программу реабилитации для раненых военнослужащих.

"Деятельность Favbet Foundation – источник вдохновения для сотрудников компании. Благодаря работе фонда каждый из них может почувствовать свою причастность к положительным изменениям и увидеть ценность собственных усилий ", – отмечает Алина.

Опыт Favbet и Favbet Foundation доказывает, что культура донатов в компании способна не только приносить реальную пользу обществу, но и вдохновлять и объединять собственную команду, становясь взаимовыгодной стратегией для современного бизнеса и общества.