FAVBET становится партнером программы "Футбол 360" на УПЛ ТВ

Весь ключевой футбольный контент будет собран в одной программе

Компания "FAVBET", активно поддерживающая качественный футбольный контент, теперь выступает официальным спонсором нового аналитического проекта УПЛ ТВ — "Футбол 360".

Об этом говорится в пресс-релизе компании. Новый проект будет еженедельно суммировать главные события футбольной недели, предлагая глубокий анализ матчей УПЛ, еврокубков, выступлений украинских легионеров, а также ТОП-5 европейских чемпионатов.

Формат программы будет содержать детальные разборы игр, ключевые моменты, экспертные дискуссии и эксклюзивный контент.

"Футбол 360 – это не просто обзор недели, а качественный аналитический продукт, который дает болельщикам глубокое понимание главных событий в мире футбола, – объясняет Head of Sport Marketing FAVBET Денис Акимов. – Мы рады поддерживать этот проект и продолжать развивать футбольную аналитику в Украине вместе с УПЛ ТВ ".

В то же время руководитель УПЛ ТВ Максим Радченко подчеркнул, что запуск "Футбол 360" является важным шагом в развитии спортивной речи в Украине. Дело в том, что впервые в истории в одном проекте объединен весь ключевой футбольный контент. Речь идет о матчах Чемпионата Украины, сборных Украины, еврокубков и ТОП-5 европейских чемпионатов. Благодаря сотрудничеству с MEGOGO и Setanta зрители получат комплексное освещение событий в мире футбола в удобном формате.

Для FAVBET поддержка "Футбол 360" — очередной шаг в многолетнем сотрудничестве с украинским футболом. Ведь компания системно поддерживает местные чемпионаты и клубы и инвестирует в создание качественного украиноязычного контента для футбольных фанатов.