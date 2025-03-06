Меньше, чем у Садового: сколько зарабатывает Кличко на посту мэра столицы

В минувшем году Кличко не писал заявлений на получение материальной помощи

Зарплата Виталия Кличко, который с 2014 года занимает должность мэра Киева, за январь 2025 года составила 77 422 гривны. Из этой суммы, после вычета налогов и сборов, чиновник получил 59 615 гривен.

При этом в соответствии с утвержденным штатным расписанием аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) на 2025 год оклад Председателя в январе составил 98 757,00 гривен.

Об этом сообщается в ответе Управления информационной политики и доступа к публичной информации Киевского городского совета (КГГА) на официальный запрос "Телеграфа".

Стоит отметить, что зарплата чиновников в Украине состоит из должностного оклада и различных надбавок в зависимости от должности, стажа и других факторов.

Так, в 2024 году Виталий Кличко каждый месяц получал разную зарплату. Меньше всего он получил в марте — 67 607 гривен после вычета налогов и сборов.

Самую большую зарплату мэр Киева получил в декабре 2024 года — 154 082 гривен со всеми вычетами.

Между тем, в 2024 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, а также материальная помощь для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска мэру столицы не выплачивались.

Ниже можно ознакомиться с отчетностью о заработной плате Кличко за каждый месяц 2024 года.

Интересно, что заработная плата городского головы Львова Андрея Садового за январь 2025 года составила 81 394, 01 гривны. Данная сумма получилась после всех вычетов налогов и сборов.

Таким образом получается, что мэр столицы Украины получает зарплату на порядок меньше, чем городской голова Львова Садовой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько зарабатывает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Стал известен размер его зарплаты в январе 2025 года, а также за весь 2024 год.