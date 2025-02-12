Виталий Владимирович Кличко: досье, биография

Бывший боксер — обладатель чемпионских поясов по пяти версиям и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе

Дата рождения: 19.07.1971 (52 года)

Кто такой: украинский государственный деятель, политик, мэр Киева, профессиональный боксер

Гражданство: украинец

Рост: 202 см

Вес: 112 кг

Семейное положение: в разводе

Знак Зодиака: Рак

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Виталий Владимирович Кличко, благодаря упорному труду, вписал свое имя в историю мирового спорта и для многих стал примером для подражания. Завершив боксерскую карьеру спортсмен решил пойти в политику и не побоялся принять активное участие в двух украинских революциях.

В конечном итоге Виталий Кличко стал видным украинским политическим деятелем и градоначальником Киева. Одни — пророчат ему президентскую карьеру, вторые же — обвиняют в связях с криминалитетом.

"Телеграф" собрал для вас интересные факты и основные вехи из биографии Виталия Кличко — известного политика и выдающегося спортсмена.

Образование

Виталий Кличко родился 19 июля 1971 года в селе Беловодское (Кыргызстан) в семье военнослужащего и учительницы младших классов.

Его отец был военным летчиком и именно поэтому семье приходилось часто переезжать. Они успели пожить в Казахстане, Чехословакии и Прибалтике, а в 1984 году перебрались в Киев.

Биография Виталия Кличко имеет одну интересную деталь — его род происходит с Черкащины и он имеет старинные казацкие корни. Его прадед и другие родственники по линии отца пострадали во время репрессий 1920—30-х годов, а часть семьи погибла во время голода. Прадед и его семья по линии матери отца, имевшие еврейские корни, были расстреляны немцами во время Холокоста в 1940-х годах.

В Киеве Виталий Кличко учился в школе №69. С 1989-го по 1991-й он служил в армии. Срочная служба проходила в Умани, в части ВВС СССР.

В 1996 году Кличко был уволен в запас в звании капитана ВВС. После армии поступил в Переяслав-Хмельницкий педагогический институт им. Драгоманова, откуда выпустился преподавателем физического воспитания в 1995 году.

Виталий Кличко является кандидатом наук в области физвоспитания и спорта. Его диссертация была посвящена "Методике определения способностей боксеров в системе многоэтапного спортивного отбора".

Виталий также окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины и стал магистром "Управления общественным развитием" в 2011 году.

Семья

Виталий Кличко 26 апреля 1996 года женился на модели и певице Наталье Егоровой. У пары трое детей – сыновья Егор-Даниэль (2000) и Максим-Александр (2005), а также дочь Елизавета-Виктория (2002).

Дети имеют американское гражданство по праву рождения.

В 2022 году мэр Виталий Кличко объявил, что разводится с женой после 26 лет брака.

Бракоразводный процесс прошел мирно — пара разделила имущество и разошлась без лишней шумихи. Стоит отметить, что личная жизнь Виталия Кличко никогда особо не афишировалась.

Боксерская карьера

Во времена так называемой "перестройки" очень популярными и модными становятся восточные единоборства и в возрасте 14 лет Виталий начинает заниматься спортом — кикбоксингом, боксом и карате.

Первое время он уделял большое внимание кикбоксингу — именно с этого вида спорта началась его успешная спортивная карьера.

Шесть он раз становился чемпионом мира по кикбоксингу — сначала два раза среди любителей, а затем и четыре раза среди профессионалов. Выступал он в супертяжелом весе. На кикбоксерском ринге Кличко провёл 35 поединков — 34 из них он выиграл (22 досрочно).

Единственный его проигрыш в качестве кикбоксера – это нокаут от британца Пола Рида.

После успешного периода в кикбоксинге в 1990-х годах Кличко решает сосредоточиться на боксе. В качестве "любителя" Виталий Кличко провел 95 боёв и одержал 80 побед (72 нокаутом). Также ему было засчитано 15 поражений.

В 1995 году спортсмен стал чемпионом мира по боксу среди военнослужащих, выиграв большое количество боев.

Виталий должен был участвовать на Олимпиаде в Атланте, но у него был обнаружен положительный тест на стероиды, которые он применял для лечения травмы, что не стало оправданием для олимпийского комитета. Из-за этого Виталий не смог принять участие в Олимпиаде. Вместо него от Украины выступил его родной брат — Владимир Кличко.

После успешной карьеры в любительском боксе дебютировал на профессиональном ринге одновременно с братом в ноябре 1996 года.

Братья заключили контракт с Universum Box-Promotion и вошли под опеку немецкого тренера Фрица Здунека. Первые поединки Виталия и его брата проходили только в Германии. Первые 10 поединков Виталий выиграл досрочно до 2-го раунда.

Через три года после дебюта на профессиональном ринге — в 1999-м году — Виталий завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), зрелищно победив Херби Хайда нокаутом.

С этой победой был поставлен мировой рекорд — Кличко провёл 25 последовательных побед нокаутом, которые все завершил в первой половине боя — до 6 раунда.

Уже в следующем году Виталий уступил чемпионский титул по версии WBO американцу Крису Берду.

В поединке с ним Кличко потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Бой был остановлен из-за травмы украинца.

После полугодовой реабилитации Виталий вернулся на ринг и начал новое восхождение. Поражение сделало боксера еще более сильным и мотивированным.

Летом 2003 года в Лос-Анджелесе состоялся самый известный бой Виталия Кличко, в котором украинец боксировал с британцем Ленноксом Льюисом. Американские СМИ назвали "битвой гладиаторов". Бой был остановлен в 6 раунде из-за рассечения над глазом украинца – победу отдали Льюису, хотя в то время Кличко лидировал.

Результаты встречи до сих пор считают противоречивыми, а победу британца называют несправедливой. После этого Льюис ушел из бокса, а Виталий Кличко получил мировую славу.

В декабре 2003 года Кличко вернулся на ринг, а в апреле 2004 снова завоевал чемпионский пояс в самой престижной версии – WBC. Тогда он разбил Кори Сандерса из ЮАР.

В 2005 году украинец должен был встретиться с Хасимом Рахманом. Бои отменяли четыре раза и каждый раз причиной становились травмы Кличко. В декабре 2005 года после 4-й травмы Кличко неожиданно объявил об уходе из бокса.

Первый бой после трехлетней паузы состоялся в декабре 2008 года в Германии — тогда украинский боксер сражался с Сэмюэлом Питером, чемпионом по версии WBC.

В этом же 2008 Виталий вместе с братом Владимиром объединили все титулы. Таким образом они стали первыми братьями в истории бокса, которые одновременно удерживали все пояса.

Позднее Кличко провел еще 9 боев, окончательно завершив спортивный период биографии в 2012 году.

В 2016 году спортсмен получил от Всемирного боксерского совета титул "вечного" чемпиона в тяжелом весе. Он также Член Международного зала боксёрской славы. Занимает 35-е место в рейтинге лучших боксёров всех времён вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.

Статистика боев

За 6 лет в боксе Кличко собрал 95 побед, из которых — 80 закончились нокаутами. Всего спортсмен имеет 15 поражений.

В качестве профессионального боксера он провел 47 поединков, в 45 из которых победил (41 нокаутом). За профессиональную карьеру он одержал 2 поражения.

Интересно, что сила удара Владимира Кличко составляет 700 килограмм.

Нокауты

В общей сложности Виталий Кличко имеет за плечами 72 нокаута.

За время выступлений на профессиональном ринге ему удалось провести 41 нокаут.

Последний бой

Последний бой спортсмена за титул чемпиона мира по версии World Boxing Council состоялся в сентябре 2012-го. Его противником стал немецкий боксер-профессионал Мануэль Чарр.

Результатом встречи стала победа Виталия техническим нокаутом в 4-м раунде: Виталий Кличко во втором раунде отправил немца в нокдаун, а затем левым боковым рассек ему бровь. Окровавленный Чарр рвался продолжать бой, но врач в четвертом раунде сообщил рефери, что поединок нужно остановить.

По статистике, это стало 10-й успешной защитой титула чемпиона мира по версии WBC.

Политическая карьера

В 2004 году, во время перерыва в боксерской карьере, 33-летний Кличко решил попробовать себя в политике. Он довольно активно поддержал "Оранжевую революцию" и проявил себя как сторонник демократических западных ценностей.

В 2005 году был запущен политический проект боксера – партия "УДАР" (сначала называлась "Новая страна").

В марте 2006 года Виталий Кличко одновременно баллотировался в Верховную Раду и Киевсовет как лидер Блока "Пора—ПРП", а также боролся за пост городского головы Киева. На выборах городского головы Киева он занял второе место, а на парламентских выборах блок "Пора—ПРП" не преодолел 3% барьер и не прошел в Раду.

Виталий Кличко получил хороший опыт и не оставлял планы занять свою нишу в украинской политике.

В 2008 году на досрочных выборах городского головы Киева Кличко вновь проиграл своим оппонентам и оказался лишь третьим.

После поражения на мэрских выборах-2008 он все же стал депутатом Киевсовета и привел в столичный парламент "Блок Виталия Кличко", куда вошли как политики, так и бизнесмены.

В 2010 году политическая партия "Новая Страна" была переименована в партию УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы), которую возглавил Виталий Кличко.

Тогда же бывший боксер начинает активно готовиться к выборам в Верховную Раду. Виталий Кличко занимает более радикальную позицию и становится одним из лидеров оппозиции режиму Януковича и "регионалов".

Осенью 2012 года Виталий Кличко праздновал свою первую крупную политическую победу — партия "УДАР" прошла в парламент. Тогда фракция из 42 народных депутатов стала ядром демократической оппозиции.

Затем Виталий Кличко стал одним из лидеров и активных деятелей Евромайдана — он постоянно находился среди митингующих и принимал участие в стычках с "Беркутом".

В марте 2014 года Кличко официально отказался от участия в президентской кампании, заявил о поддержке Порошенко и рассказал о своих амбициях в очередной раз побороться за должность городского головы Киева.

В мае 2014 Кличко победил на выборах мэра Киева и сложил мандат народного депутата. Осенью 2015 киевляне снова переизбрали Виталия Кличко мэром, правда, только со второй попытки. Тогда во втором туре он победил Борислава Березу.

В октябре 2020 года участвовал в выборах городского головы Киева и получил победу ещё в первом туре: за него проголосовало больше половины жителей столицы. Таким образом Кличко в 3-й раз занял пост городского головы Киева сроком на 5 лет.

На данный момент Кличко является действующим мэром столицы.

Состояние

Согласно декларации, в собственности мэра Киева находится квартира площадью 251,8 кв. м. в Киеве, загородный дом отдыха (785,5 кв. м) и земельный участок (2 500 кв. м) в селе Лютеж Киевской области. Сам же он зарегистрирован в квартире брата площадью 43,6 кв. м.

За 2023 год весь доход Кличко составила его зарплата мэра — 1 003 636 гривен (около $25,5 тыс.). Также он указал в декларации 338,5 тыс. гривен ($8,6 тыс.), $35,8 тыс. и €3 на банковских счетах. И еще наличными 209,4 тыс. гривен ($5,3 тыс.), $52,2 тыс. и €68,3 тыс.

Мэр также владеет мотоциклом Fine Custom Puncher 2009 года выпуска, прицепом Ironhorse Widebody (2013) и автомобилем Land Rover Discovery (2013).

Виталий Кличко задекларировал антикварные каминные часы второй половины XIX века Jacques Murray, семь наручных мужских часов (два IWC, три Frank Muller и два Mont Blanc) и рояль Yamaha.

Стоит отметить, что дом отдыха в Лютеже под Киевом общей площадью 785,5 кв м и стоимостью 69 125 021 гривен мэру передала бывшая жена Наталья Егорова после развода.

Также она передала Кличко права на автомобиль Land Rover Discovery 3.0 2013 года выпуска. Машина оценена в 911 436 гривен.

Братьям Кличко принадлежит отель "11 зеркал" на ул. Б. Хмельницкого (Киев), который был открыт в 2012 году.

Хобби

Виталий Кличко признается, что спорт — это и есть основное его увлечение. Также среди хобби мера Киева — игра в шахматы, дайвинг и настольный теннис. Кроме этого бывший боксер пишет стихи, но издавать их не планирует.

Известно, что Кличко играл в шахматы со знаменитым гроссмейстером Владимиром Крамником. Показательный матч был захватывающим и динамичным. Владимир Крамник одержал в поединке победу, но предложил в последний момент ничью.

"Крамник перед тем, как поставить мне шах, предложил ничью. Я согласился", — рассказал после партии Кличко.

Компромат

По информации ряда СМИ, пробиться к большой славе и стать великими спортсменами братьям Кличко помогли криминальный авторитет, руководитель крупнейшей бандитской группировки в Украине Виктор Рыбалко (по кличке "Рыбка") и бежавший в Россию бывший газовый магнат — глава "Нафтогаза Украины", киевский депутат Игорь Бакай.

По неподтвержденным данным, между братьями Кличко, Бакаем и "Рыбкой" было заключено соглашение, согласно которому глава "Нафтогаза" и криминальный авторитет вкладывают деньги в спортивную карьеру Кличко и подыскивают им промоутера с мировым именем, а спортсмены, в свою очередь, должны были пожизненно выплачивать им половину со всех своих доходов: гонораров, полученных за бои, рекламную деятельность, книгоиздательство и др.

Братья Кличко не любят вспоминать эту страницу из своей биографии и никак не комментируют связи с криминалитетом. Виталий не отрицает свое знакомство с вышеупомянутыми личностями, но говорит, что они не имеют отношение к становлению их с братом спортивной карьеры.

Виталий Кличко также попадал и в сексуальный скандал, когда хакеры взломали его почтовую переписку и слили в сеть информацию о том, что у женатого спортсмена есть множество романов "на стороне" и любовниц.

Также утверждалось, что в 2013 году Зоряна Вышинская родила от Кличко внебрачного ребенка.

Начиная с 2019 года Виталий Кличко регулярно попадает в громкие тендерные скандалы — его неоднократно обвиняли в незаконной застройке Киева и "сливе" тендеров приближенным компаниям. Кроме этого специалисты не раз обращали внимание на то, что при Кличко Киев теряет зеленые зоны, а не прирастает ими.

18 октября 2019 НАБУ по обращению депутатов Киевского горсовета открыло уголовное производство о возможной государственной измене и хищении государственных средств мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями во время застройки столицы. Кличко обвинили в хищении средств при реконструкции Шулявского моста, содействовании незаконному обогащению частных лиц за счет денег городского бюджета, самовольному захвату земельных участков, несанкционированной застройке и незаконной реконструкции жилых и нежилых зданий в Киеве.

В мае 2021 года Главное управление Государственной фискальной службы Украины сообщило о проведении более 30 обысков в коммунальных предприятиях Киева, департаментах Киевской городской государственной администрации, а также дома у соратников Виталия Кличко. Причины проведения следственных мероприятий были связаны с уклонением от уплаты налогов и злоупотреблением полномочиями. Комментируя обыски, президент Украины Владимир Зеленский назвал оправданными следственные действия, заявив, что администрации Киева "не надо было красть деньги".

Стоит отметить, что Кличко отрицает все обвинения в свой адрес и называет их происками политических оппонентов.