Меньше средней по Полтаве? Какая зарплата у и.о. мэра Ямщиковой (документ)

В 2024 году Ямщиковой была выделена материальная помощь

Исполняющая обязанности мэра города Полтава Екатерина Ямщикова в январе 2025 года получила заработную плату в размере 16 257, 01 гривен. Такая сумма вышла после вычета всех сборов и налогов.

Об этом "Телеграфу" стало известно из ответа Управления учета, отчетности материально-хозяйственного обеспечения Полтавского горсовета на запрос издания.

В документе указано, что должностной оклад Ямщиковой в январе 2025 был начислен в размере — 21 113 гривен. Из этой суммы были вычтены налоги и сборы в размере 4 855 гривен. Таким образом, итоговая зарплата — 16 257, 01 грн.

Также были предоставлены данные об окладе Ямщиковой на указанной должности в течение 2024:

с января по ноябрь начислялось за месяц — 21 113,00 грн. выплачено после взимание налогов и сборов - 16 995,96 грн.

в декабре начислено — 21 113,00 грн., выплачено после взимания налогов и сборов –16 257,01 грн.

Кроме того, в 2024 году Ямщикова получила материальную помощь в размере 36470,72 грн для решения социально-бытовых вопросов.

Полученная сумма материальной помощи для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска в 2024 году составила 36 099,32 грн.

Отметим, что согласно информации популярного украинского сайта по поиску работы, средняя заработная плата в Полтаве — 16 500 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько зарабатывает мэр Одессы Геннадий Труханов. Стала известна его зарплата 2024 год и за январь 2025.