В городе едкий запах гари, нечем дышать: какая ситуация в Тернополе в результате массированной атаки (фото, видео)

Тернополь приходит в себя после ночной атаки

Взрывы в Тернополе, которые слышали местные жители ранним утром 7 марта, к сожалению, не обошлись без последствий. Враг попал в газотранспортную систему, частично оставив город без газа и без света.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из Тернополя. Около 4:30 в "Файному місті" слышали громкие взрывы. Сейчас в центре сильно слышно горелым. Выйдя на улицу, люди сразу чувствуют жжение в горле.

Что известно о последствиях атаки на Тернополь

Россияне около 5 утра атаковали нашу газотранспортную инфраструктуру ракетами. На месте попадания сильный пожар, зарево которого было видно далеко от места его возникновения.

Попадание ракетами было в общине в окрестностях Тернополя. Жертв и пострадавших нет, сообщил руководитель общины, где было попадание, журналистам местного издания "20 минут".

Согласно мониторинговому сайту SaveEcoBot, воздух в Тернополе загрязнен. Качество воздуха в городе Тернополе — вредно для чувствительных групп, показатель — 122.

Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода подтвердил попадание в критическую инфраструктуру. "В результате ночной вражеской атаки в Тернопольской области есть прилеты ракет в критический промышленный объект. Могут быть ограничения с подачей газа. Силы ПВО сбили вражескую ракету. Жертв нет. Соответствующие службы ликвидируют последствия", — написал он.

Обновлено. В Тернополе от газа отключили небытовых потребителей из-за падения давления в системе. Об этом сообщили в Тернопольском городском совете. "Пожар ликвидирован. Но есть опасность падения давления сети во многих населенных пунктах. Сейчас работаем в первую очередь по объектам социальной инфраструктуры. И, конечно, обращаемся также ко всем жителям: если есть возможность, то максимально ограничить потребление газа, в том числе и к небытовым потребителям", — сказал глава ОВА Вячеслав Негода.

В общей сложности было попадание двух ракет из шести, четыре ракеты сбили, отметил руководитель области.

Проблем со светом в городе нет, электрические сети работают в штатном режиме. Об этом сказали в АО "Тернопольоблэнерго".

Ранее "Телеграф" писал, что в Одесской области показали последствия атаки "шахедов", есть погибший. Выгорели даже окна.