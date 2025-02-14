В Николаеве раздавались взрывы: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Местные думали, что был прилет вражеской ракеты

В пятницу, 14 февраля, на улице Пограничной в Николаеве вблизи общепита прогремел взрыв. В результате погибли два человека.

По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщила полиция Николаевской области.

"Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, работники СБУ, спасатели и медики", — говорится в сообщении.

Живущая рядом с местом взрыва женщина дала комментарий о ситуации. Она думала, что был прилет вражеской ракеты.

"Я здесь живу, упала, потеряла сознание, думала, что ракета прилетела. Доползла вот, потом очнулась. Да и плачу, стою", — рассказала местная жительница Юлия.

Ранее "Телеграф" писал, что в Каменце-Подольском в Хмельницкой области прогремел взрыв возле здания территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел сегодня, 5 февраля. В результате взрыва один человек погиб, еще четверо получили ранения.