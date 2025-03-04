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Сможете ли вы стать на воинский учет в другой области

Автор
Каролина Терещенко
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Учет в ТЦК
Учет в ТЦК. Фото Коллаж "Телеграфа"

Гражданин автоматически снимается с учета по предыдущему месту жительства

Военнообязанные украинцы обязаны стоять на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В то же время граждане, проживающие не по месту официальной регистрации, могут стать на учет по фактическому месту жительства.

По информации Львовского областного ТЦК и СП, процедура смены места воинского учета состоит из нескольких шагов:

  • Обратиться в ТЦК и СП по месту жительства и написать заявление на постановку на учет.
  • Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обязательна справка о регистрации как ВПЛ.
  • После внесения данных в Единый государственный реестр военнообязанных лицо автоматически снимается с учета по предыдущему месту жительства.

Чтобы стать на воинский учет, нужно собрать пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • военно-учетные документы (если есть): военный билет или приписное удостоверение;
  • свидетельство о рождении;
  • документы о семейном положении (свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей);
  • документы об образовании, подтверждающие уровень обучения (аттестат, диплом бакалавра или магистра);
  • две фотографии размером 3×4.

Напоминаем, что штрафом караются нарушения правил воинского учета. К административной ответственности могут привлечь граждан, достигших соответствующего возраста, но не вставших на учет в ТЦК и СП по месту жительства. Штраф можно получить за несвоевременное обновление данных – изменение места жительства, работы, семейного положения или других важных данных без уведомления ТЦК по месту учета.

Ранее "Телеграф" писал, за нарушение воинского учета — штраф. Сколько придется платить в марте.

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#Мобилизация #Воинский учет #ТЦК