Сможете ли вы стать на воинский учет в другой области
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Гражданин автоматически снимается с учета по предыдущему месту жительства
Военнообязанные украинцы обязаны стоять на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В то же время граждане, проживающие не по месту официальной регистрации, могут стать на учет по фактическому месту жительства.
По информации Львовского областного ТЦК и СП, процедура смены места воинского учета состоит из нескольких шагов:
- Обратиться в ТЦК и СП по месту жительства и написать заявление на постановку на учет.
- Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обязательна справка о регистрации как ВПЛ.
- После внесения данных в Единый государственный реестр военнообязанных лицо автоматически снимается с учета по предыдущему месту жительства.
Чтобы стать на воинский учет, нужно собрать пакет документов:
- паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- военно-учетные документы (если есть): военный билет или приписное удостоверение;
- свидетельство о рождении;
- документы о семейном положении (свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей);
- документы об образовании, подтверждающие уровень обучения (аттестат, диплом бакалавра или магистра);
- две фотографии размером 3×4.
Напоминаем, что штрафом караются нарушения правил воинского учета. К административной ответственности могут привлечь граждан, достигших соответствующего возраста, но не вставших на учет в ТЦК и СП по месту жительства. Штраф можно получить за несвоевременное обновление данных – изменение места жительства, работы, семейного положения или других важных данных без уведомления ТЦК по месту учета.
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