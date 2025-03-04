Сможете ли вы стать на воинский учет в другой области

Гражданин автоматически снимается с учета по предыдущему месту жительства

Военнообязанные украинцы обязаны стоять на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В то же время граждане, проживающие не по месту официальной регистрации, могут стать на учет по фактическому месту жительства.

По информации Львовского областного ТЦК и СП, процедура смены места воинского учета состоит из нескольких шагов:

Обратиться в ТЦК и СП по месту жительства и написать заявление на постановку на учет.

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обязательна справка о регистрации как ВПЛ.

После внесения данных в Единый государственный реестр военнообязанных лицо автоматически снимается с учета по предыдущему месту жительства.

Чтобы стать на воинский учет, нужно собрать пакет документов:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

военно-учетные документы (если есть): военный билет или приписное удостоверение;

свидетельство о рождении;

документы о семейном положении (свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей);

документы об образовании, подтверждающие уровень обучения (аттестат, диплом бакалавра или магистра);

две фотографии размером 3×4.

Напоминаем, что штрафом караются нарушения правил воинского учета. К административной ответственности могут привлечь граждан, достигших соответствующего возраста, но не вставших на учет в ТЦК и СП по месту жительства. Штраф можно получить за несвоевременное обновление данных – изменение места жительства, работы, семейного положения или других важных данных без уведомления ТЦК по месту учета.

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