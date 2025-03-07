В России снова угрожают ЕС "ответом": главные заявления Пескова по поводу переговоров, дружбы с Китаем и не только

Песков рассказал о переговорах, дружбе с Китаем и угрожал ЕС "ответом"

В Кремле снова угрожают Европейскому Союзу ответом, теперь уже на милитаризацию. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может быть вынуждена принимать контрмеры в ответ на увеличение оборонных мощностей объединенной Европы. Но это далеко не единственное заявление, которое сделал представитель Кремля.

"Телеграф" собрал основные заявления спикера Путина Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, "конфронтационная риторика ЕС диссонирует с процессом поиска путей урегулирования в Украине". Он отметил, что Россия и США поддерживают контакт по подготовке к переговорам по Украине, однако новых подробностей пока нет.

Кандидатура переговорщика из США по Украине от Российской Федерации пока не определена. Однако Песков подчеркнул, что Россия продолжает считать стамбульские соглашения отправной точкой для переговоров по Украине.

Другие заявления спикера Кремля:

Вопрос о контроле над ядерными арсеналами не прорабатывался с Пекином, точку зрения КНР еще предстоит узнать.

Москва будет расширять диалог с Пекином по поводу стратегической стабильности.

Европейские ядерные арсеналы должны учитываться при обсуждении контроля над вооружениями.

Удары ВС РФ по объектам ВПК Украины не связаны с заявлениями Макрона.

Ранее "Телеграф" также писал, что Зеленский жестко прошелся по Фицо из-за угроз остановить импорт электричества в Украину. Это решение повредит и интересам Словакии, уверен президент Украины.