Зеленский жестко прошелся по Фицо из-за угроз остановить импорт электричества в Украину

Это решение повредит и интересам Словакии, уверен Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы президента Словакии Фицо остановить импорт электроэнергии в ответ на непродолжение транзита российского газа по нашей территории. В частности, глава государства считает, что Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины.

И происходит это за счет интересов народа Словакии. Об этом президент Владимир Зеленский написал в своих соцсетях.

"Потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией нашей Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ракетами и "шахедами" значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества", — объясняет президент и отмечает, что блекаута удалось избежать благодаря работе энергетиков и партнеров.

Фицо поддерживает российскую агрессию, и это абсолютно аморально, говорит Зеленский. Из-за политики Фицо словаки остались без денежной компенсации, которую предложила Украина за потерю транзита российского газа. Кроме того, на импорте электричества в Украину Словакия зарабатывала не менее 200 млн долларов в год, и этих денег в бюджете недосчитаются.

"В-третьих, для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии будет выгоднее со всех взглядов сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в частности газа из Америки и других партнеров, и только это может уменьшить цену на энергию для большинства семей", — говорится в сообщении главы государства.

В настоящее время среди всего импорта электричества в Украину идет 19% из Словакии. Украина работает с партнерами касаемо сохранения необходимого объема поставок, и Словакия также является частью единого энергорынка Европы. Это неуважение к европейским правилам может стать причиной разрыва отношений действующих властей Словакии с сообществом Европы, говорит Зеленский.

Также "Телеграф" писал о том, что в Европе жестко раскритиковали Фицо за визит к Путину. Словацкого премьера упрекнули в связи с РФ.