У Путина ликуют из-за паузы в помощи Украине от США: что наговорил Песков

В Кремле уже говорят, что этим решением Штаты якобы внесут "наилучший вклад в дело мира"

Информацию о приостановке военной помощи Украине от США прокомментировал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что такой шаг от Штатов якобы может "побудить Киев к мирному процессу".

Это и другие заявления Песков сделал во время брифинга 4 марта, пишут российские СМИ. Он также сказал, что до сих пор США были "главным поставщиком войны" в Украине.

Читайте подробнее о решении Трампа в материале "Телеграфа": "США приостановили помощь Украине: все детали".

"Мы видим, что некоторые европейские страны заявляют о том, что они продолжат оказывать всестороннюю помощь (Украине, — Ред.). То есть они как-то, наверное, будут пытаться компенсировать объемы боеприпасов и всего остального, что выбывают. Но, конечно же, самый главный объем до сих пор поступал из Соединенных Штатов и по каналам США", — добавил Песков.

Кроме того он заявил, что якобы США внесут "наилучший вклад в дело мира", если прекратят спонсировать Украину.

В Кремле также считают, что приостановка помощи от США якобы может подтолкнуть Украины к "мирному процессу".

"Безусловно, еще предстоит узнать детали, но если это соответствует действительности, то это решение, которое действительно может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу", — заявил пресс-секретарь Путина.

При этом, стоит добавить, что сама Россия продолжает обстреливать Украину. В ночь на 4 марта дроны атаковали Одессу. В результате атаки получила повреждения критическая инфраструктура и жилые дома. В нескольких районах города возникли пожары, которые оперативно потушили, невзирая на повторную воздушную тревогу. Есть травмированные.

Предыстория

Президент США Дональд Трамп после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме принял решение о приостановке военной помощи Штатов Украине. Об этом стало известно 4 марта. Его решение вступает в силу немедленно и касается оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла предыдущая администрация.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что западные эксперты сделали свои прогнозы насчет остановки помощи Украине от США и сказали, какие последствия будет иметь такой шаг.