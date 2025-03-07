Россия оперативно воспользовалась отключением систем раннего предупреждения о пусках ракет и ударила по Украине, — журналист BILD

Украина отражала атаку фактически вслепую

Массированная атака по Украине привела к масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры. Это стало следствием того, что администрация президента США Дональда Трампа отключила системы раннего предупреждения об ударах для Украины.

В этом уверен военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке. Журналист написал в своем твиттере: "Сегодня вечером Россия впервые воспользовалась умышленным отключением систем раннего предупреждения США и намеренно разбомбила гражданскую инфраструктуру по всей Украине. Факт остается: администрация Трампа (пассивно) помогает агрессору уничтожить Украину".

Утром 5 стало известно, что администрация Дональда Трампа решила отключить Украину от системы раннего предупреждения США о воздушных целях, а также приостановила предоставление разведданных ВСУ. На следующий день, 6 марта, появилась информация о том, что Россия, вероятно, готовится к массированному удару, сооружая бомбардировщики и корабли ракетами.

В ночь на 7 марта 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный удар ракетами и дронами по объектам критической инфраструктуры Украины. Основной упор удара был ориентирован на объекты газодобывающей индустрии. По данным Воздушных сил, было обнаружено и сопровождено 261 средство воздушного нападения противника: 67 ракет разных типов и 194 ударных беспилотника. Из них были сбиты 34 ракеты и 100 дронов. Кроме того, к десяти вражеским ракетам не достигли своих целей, а 86 беспилотников были локационно потеряны.

Взрывы слышали во многих городах Украины. В основном целью врага были инфраструктурные объекты, а именно газотранспортная система. В Харькове россияне попали в многоэтажку, ранены.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений. Группа Нафтогаз принимает все необходимые меры для возобновления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом. Спасибо всем работникам Группы Нафтогаз, а также всем энергетикам страны за работу в тяжелых условиях", — отмечал руководитель группы Нафтогаз Роман Чумак.

Ранее "Телеграф" также писал, будут ли отключения света в Украине из-за массированного ракетного удара. Враг атаковал энергетическую и газовую инфраструктуру в разных регионах Украины.