В прошлом году ЕС заплатил России 8,2 миллиарда евро за природный газ

Более 90% российского экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году на сумму 15,5 миллиарда евро обеспечили морские отрасли стран, поддерживающих Украину, в том числе члены G7 и Европейского Союза (ЕС). Из них 96% СПГ было экспортировано при содействии таких стран, включающих Австралию, Норвегию и Швейцарию.

Об этом сообщает The Times, опираясь на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха. В 2022 году этот показатель составил 93%.

Такой рост цифр возник из-за трудностей, связанных с попыткой некоторых западных стран, особенно в ЕС, ограничить свою зависимость от российского природного газа. Россия, в свою очередь, тоже во многом зависит от других стран. Ведь имеет недостаточное количество суден, приспособленных для транспортировки СПГ, а также европейского страхования грузов.

После начала полномасштабной войны в Украине ЕС взял на себя обязательство быстро снизить свою зависимость от российского ископаемого топлива. Целью стал полный отказ от импорта до 2027 года. Первые результаты были достигнуты уже в 2022 году, показатель импорта газа в ЕС из России составил 24%. При том что в 2021 году это было 46%. В прошлом году процент снизился уже до 16%.

Основные санкции были введены по импорту нефти и угля, поэтому в вопросе СПГ было сделано меньше. Отмечается, что в прошлом году ЕС заплатил России 8,2 миллиарда евро за природный газ и получил половину российского экспорта СПГ, хотя это составило всего 5% общего потребления газа в ЕС в 2023 году. Тем не менее Центр исследований энергетики и чистого воздуха утверждает, что существуют "значительные рычаги влияния" для введения больших санкций на российский газ. В частности, это ограниченное количество судов, оборудованных для перевозки СПГ, и страхование грузов.

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