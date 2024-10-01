В Украине существенно возрастут цены на сигареты: что изменится с 1 октября

Специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2025 году будет увеличена на 23,4%

С 1 октября акциз на сигареты в Украине будет рассчитываться в евро, а не в гривнах, как раньше. Цены на табачные изделия будут расти еще и в зависимости от колебаний курса.

Привязку акциза к евро предусматривает законопроект №12000 "Закон о Государственном бюджете Украины на 2025 год". Переход в определении ставок акциза на сигареты с гривны на евро сделает акциз менее уязвимым к инфляции — цена на сигареты будет увеличиваться в зависимости от курса евро.

Акцизы на сигареты, согласно директиве Евросоюза, в Украине в 2025 году должны составить 90 евро за 1000 штук. Но их ставка рассчитывалась в гривне, поэтому из-за ее девальвации этот уровень в следующем году составил бы 70 евро. Поэтому график повышения акцизов пересмотрели.

Кроме того, специфическая ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2025 году будет увеличена на 23,4% — с 47 до 58 евро за 1000 штук. А минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% — с 63,45 до 78 евро за 1000 шт.

Как ожидают в Кабинете министров, увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия принесет 27,1 млрд. гривен дополнительных доходов. Так, по прогнозам, повышение ставок акцизного налога на табачные изделия должно принести 22,6 млрд гривен, а налог на добавленную стоимость от увеличения налогооблагаемой базы (ставок акциза) — 4,5 млрд гривен.

Как сообщал "Телеграф", с 1 октября в Украине может подорожать интернет. При этом качество интернет-услуг может снизиться.