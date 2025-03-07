Трамп в гневе из-за атак России против Украины: чем он грозит Путину

Впервые с момента вступления в должность Трамп публично угрожает России

Дональд Трамп призвал Украину и Россию немедленно сесть за стол переговоров "пока не стало слишком поздно". Он также заявил о том, что Америка рассматривает возможность введения масштабного пакета санкций против РФ, которые должны стать рычагом давления на Кремль.

Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social. На заявление Трампа уже отреагировал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который поддержал лидера Америки.

"Исходя из того, что Россия прямо сейчас "бьет" Украину на поле боя, я настоятельно рассматриваю масштабные банковские санкции, тарифы и пошлины в отношении России, которые будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире", — написал Трамп.

Он также призвал Украину и Россию немедленно "сесть за стол переговоров, пока не стало слишком поздно".

На заявление Трампа отреагировал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который поддержал введение более жестких санкций против Москвы со стороны Запада и другие ограничения.

Он также подчеркнул, что Россия должна немедленно прекратить наносить удары по территории Украины, ведь только так Кремль может продемонстрировать реальную готовность к завершению войны.

При этом высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что в последние дни "гнев Трампа усилился" из-за поведения России и ее эскалации ударов по Украине в то самое время, когда президент США настаивает на прекращении огня. Об этом сообщает издание Axios.

"Впервые с момента вступления в должность Трамп публично угрожает России, после того как занял более мягкую позицию в отношении Владимира Путина и одновременно раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в материале.

Напомним, В ночь на 7 марта 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный удар ракетами и дронами по объектам критической инфраструктуры Украины. Основной упор удара был ориентирован на объекты газодобывающей индустрии.

По данным Воздушных сил, было обнаружено и сопровождено 261 средство воздушного нападения противника: 67 ракет разных типов и 194 ударных беспилотника. Из них были сбиты 34 ракеты и 100 дронов. Кроме того, к десяти вражеским ракетам не достигли своих целей, а 86 беспилотников были локационно потеряны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что переговоры США и Украины по остановке войны начнутся во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии. Одной из главных тем встречи будет перемирие и прекращение огня.