Ссора Зеленского и Трампа повлияла на рейтинг президента Украины: что изменилось

Встреча в Овальном кабинете и поведение Трампа по Зеленскому повлияло на рейтинг президента Украины

Рейтинг Зеленского на фоне обострений с администрацией Трампа поменялся. По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), уровень доверия президенту Украины вырос до 68% после напряженной встречи с американским лидером.

Согласно результатам исследования, проведенного с 14 февраля по 4 марта 2025 г., поддержка Владимира Зеленского существенно выросла по сравнению с предыдущими месяцами. В феврале ему доверяли 57% граждан, а в декабре прошлого года – всего 52%.

Особенно заметный рост произошел после эмоциональной встречи в Белом Доме 28 февраля. К этому событию доверие уже начало расти, но после него достигло 68%. В то же время уровень недоверия снизился до 27%. Баланс доверия-недоверия улучшился до +41%.

Опрос КМИС охватил все регионы, подконтрольные Украине. Во всех частях страны большинство граждан выражают доверие президенту. На Западе, Центре и на Юге Украины этот показатель составляет 66-69%, тогда как на Востоке – 60%.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий объясняет это явление как "объединение вокруг флага" в ответ на новые вызовы для Украины.

"Украинцы воспринимают риторику новой власти США как атаку на всю Украину и всех украинцев", – отметил Грушецкий в комментарии к результатам исследования.

Напомним, напряжение между Украиной и США обострилось в конце февраля, когда во время встречи в Овальном кабинете Дональд Трамп обвинил Зеленского в затягивании мирных переговоров и пригрозил прекратить поддержку США, если Украина не пойдет на уступки России. Трамп также безосновательно заявил, что рейтинг Зеленского составляет всего 4%.

Встреча завершилась досрочно без запланированного соглашения о сотрудничестве. Через три дня после этого администрация Трампа приостановила всю военную помощь Украине, а также предоставление разведданных.

Также ранее Телеграф писал, что Путин внезапно сравнил рейтинги Залужного и Зеленского. В Москве начали давать внезапные прогнозы по поводу следующих выборов в Украине.