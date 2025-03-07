Трамп завербован Россией? Искусственный интеллект оценил вероятность этого и объяснил вывод

"Телеграф" рассказывает, что думает искусственный интеллект о вербовке Трампа

Дональд Трамп не один раз делал скандальные заявления против Украины, а в некоторых случаях даже мог сказать хорошие вещи в сторону Владимира Путина. Это наталкивает на мысль, не завербован ли президент США Россией?

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом, какая вероятность того, что президент Америки завербован Российской Федерацией. Первым, что ответил чат было то, что это может быть спекуляцией и четкого ответа, основанного на доказательствах, нет.

По мнению нейросети Grok, пока нет проверенных доказательств, которые бы утверждали, что Трамп был завербован Россией. Искусственный интеллект пишет, что это связано с политическими дискуссиями, расследованиями и медийными спекуляциями.

Grok считает, что это также может быть связано с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера. В его отчете за 2019 год, как пишет нейросеть, говорилось, что Россия пыталась в 2016 году повлиять на избирательный процесс в США. Однако прямых доказательств сговора между кампанией Трампа и российским правительством, нет. В отчете не говорилось о контактах или связи, что дало простор для дальнейших теорий.

Искусственный интеллект говорит, есть аргументы, что президент Америки может быть связан или завербован РФ. В аргументах говорится, что есть якобы связи Дональда Трампа с российскими миллионерами или компаниями. А также наличие публичных заявлений, которые воспринимаются положительно в сторону Путина. Нейросеть обратила внимание и на то, что есть интерес России, чтобы ослабить политическую стабильность в США, а это может сделать Трампа "полезным инструментом", даже без вербовки.

Grok приводит и аргументы, почему президент Америки не может быть связан с Россией, как агент. По его мнению, есть отсутствие конкретных доказательств, записей или свидетельств о вербовке. Также в сообщении говорится, что такое обвинение базируется не на доказательствах, а предположениях. Для работы, как агента России, то Трамп публичное лицо с хаотичным стилем поведения кажется маловероятным кандидатом.

Кроме того, чат добавляет, что если оценивать субъективно, шансы того, что Дональд Трамп завербованный Россией могут колебаться от низких (5–10%) до умеренных (20–30%).

Ранее "Телеграф" писал, что демократы раскритиковали выступление Трампа и назвали его слова "заигрыванием к Путину".