В Китае высказались об "объятиях" Путина и Трампа

Поднебесная поддерживает мир для Украины

Китай остается верен "безграничным" отношениям с Россией. Министр иностранных дел Китая Ван I опроверг предположение, что контакты главы России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом вызовут "похолодание" между Пекином и Москвой.

Об этом Ван И заявил во время пресс-конференции, сообщает Bloomberg. Глава МИД Китая подтвердил приверженность Китая "безграничным" отношениям с Россией, отвергнув предположение, что "объятия" Трампа с Владимиром Путиным повредят отношениям.

Также он заявил, что Китай поддерживает мир для Украины. В то же время, он не ответил на вопрос, согласится ли Пекин послать миротворческие войска для его поддержки.

Напомним, спецпредставитель Китая по европейским делам Лу Шае заявил, что Китай не поддерживает идею мирного соглашения по Украине, которая будет определяться только между США и Россией. Политику Трампа представители китайской дипломатии считают "деспотической", добавил он.

Эти заявления были восприняты как определенное недовольство Пекина сближением Москвы с Вашингтоном. Именно эти догадки и попытался опровергнуть Ван И.

Ранее эксперт по азиатско-тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra Антон Ганоцкий специально для "Телеграфа" рассказал, как Пекин и Москва совместно пытаются покончить с гегемонией США. С начала возобновления переговоров между США и Россией Москва активно информирует Китай об их ходе.