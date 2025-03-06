Зеленский заявил о значительном прогрессе в отношениях Украины и США

Президент также рассказал, как Россия может восстановить доверие

В четверг, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон возобновили работу. Украина надеется, что на уже на следующей неделе состоится содержательная встреча между командами обеих стран.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время саммита ЕС.

"Украина и США возобновили работу. Надеемся, что на следующей неделе состоится содержательная встреча", — сказал он.

Президент также подчеркнул, что есть несколько шагов, которые помогут убедиться, что РФ признает необходимость завершения войны. Это отсутствие атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру и перемирие на воде.

"Все должны убедиться, что Россия, как единственный источник этой войны, признает необходимость ее завершения. Это можно доказать двумя видами тишины, которые легко установить и контролировать, а именно: отсутствием атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру, то есть перемирием по использованию ракет, бомб и дальнобойных дронов, и вторым — перемирием на воде, то есть прекращением военных операций в Черном море", — отметил Зеленский.

По его мнению, средством установления "базового доверия" может быть освобождение пленных.

"Украинцам, всем европейцам, американцам, каждому человеческому сердцу в мире, которое против войны – всем нам нужно почувствовать, что россияне нас не обманывают. Освобождение пленных может стать средством установления базового доверия", – добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что любые вопросы, касающиеся безопасности Украины и Европы, должны решаться только с их участием.

Ранее Кит Келлог посоветовал Киеву подписать соглашение о полезных ископаемых. По его словам, после этого Белый дом возобновит поставки военной помощи Украине, которую приостановили вскоре после спора Зеленского с Трампом.